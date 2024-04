Za päť dní veční belehradskí rivali zohrali dva futbalové zápasy – v rámci majstrovstiev v sobotu, a v stredu aj v rámci semifinále pohárovej súťaže. V obidvoch prípadoch oslavovali červeno-bieli, a tým vlastne znemožni Partizan získať trofej.

V lige sotvaže čierno-bieli dokonca dohonia desaťbodové manko, zatiaľ čo prehra v semifinále Pohára Srbska znamenala aj definitívnu elimináciu.

V boji o trofej v pohárovej súťaži vo finále v Loznici zohrajú Crvena zvezda a Vojvodina, ktorá tiež v stredu v Kragujevci výsledkom 1 : 0 porazila Radnički.

V sezóne 2023/2024 dlhšie obdobie bol v čele tabuľky domácej Superligy Partizan. Nedávno začali spomaľovať, zažili aj dve prehry zaradom, najprv proti Čukarički, a potom aj proti Zvezde. Obidve chyby využili červeno-bieli, ktorí v záverečných kolách majú až o desať bodov viac. Sotvaže si dovolia náskok premrhať, čím titul znovu skončí v ich vitríne.

Z druhej strany Partizan útechu nebude mať ani v Pohári Srbska, keďže večný rival znovu bol lepší.

Maximálne sa vyhnúť akýmkoľvek iným, nie športovým činiteľom – zdá sa, že je Crvena zvezda naozaj na naše pomery absolútne dominantná a že Partizan v žiadnom prípade a danom momente nemôže konkurovať. Majú šancu získať siedmy majstrovský titul zaradom v lige a tiež aj štvrtý Pohár zaradom.

V stredajšom stretnutí za dve minúty bol zápas riešený, najprv nešťastne vlastný gól dal Filipović, po dobrom útoku a skrumáži a o dve minúty neskoršie ten istý hráč pochybil a Olayinka skóroval pre 2 : 0. Filipović sa zle postavil v obrane, nechal mnoho priestoru súperovi, ktorému nebolo z blízkosti ťažko trafiť do siete. Do konca už potom Crvena zvezda rutinovane zachovala svoj náskok a postúpila do finále.

V boji o trofej v Loznici súperom bude novosadská Vojvodina, ktorá si záverečný zápas v Pohári Srbska vybojovala po sezóne 2019/2020, v ktorej zároveň aj oslavovali. Vtedy Vojvodina vo finále prekonala Partizan po strieľaní penált.

Crvena zvezda má (úhrnne) najviac trofejí v pohárovej súťaži

Červeno-bieli z Belehradu budú mať možnosť vyrovnať sa s Partizanom – od sezóny 2006/2007, čiže od samostatnosti našej krajiny Partizan v Pohári vyhral sedemkrát, Zvezda zatiaľ má šesť titulov. Okrem belehradských celkov vyhrávala ešte Vojvodina dvakrát (2014 a 2020), raz triumfovali Jagodina (2013) a Čukarički (2015).

Okrem týchto mužstiev ešte len ďalších päť tímov vystúpilo vo finále – Zemun, Sevojno, Borac Čačak, Javor a Mladost Lučani.

Ak do úvahy berieme aj obdobie niekdajšej krajiny, tak je rekordérom Crvena zvezda, ktorá získala až 27 trofejí v pohárovej súťaži. Nasleduje Partizan, ktorý triumfoval šestnásťkrát.

Okrem prestíže triumf v Pohári Srbska garantuje aj miesto v Európe v budúcej sezóne. Tento fakt je dôležitejší pre Vojvodinu, ktorá je v majstrovstvách momentálne piata, čiže na pozícii, ktorá postup neprináša. Ale eventuálny triumf v Pohári Srbska jej garantuje play-off v Európskej lige – tretí v lige je zatiaľ TSC, ale tretie miesto prináša len druhé kvalifikačné kolo, takže je v tomto kontexte pohárová súťaž ešte hodnotnejšia.