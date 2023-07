Vodní pólisti Srbska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta a po šiestich rokoch majú šancu získať medailu na tomto podujatí. Volejbalisti o taký mesiac odštartujú na kontinentálnom podujatí, keď sa začnú 34. majstrovstvá Európy, ktoré tentoraz organizujú štyri krajiny – Taliansko, Bulharsko, Severné Macedónsko a Izrael. Na tomto podujatí naši vystúpia v základnej skupine A, rivalmi radom budú Švajčiarsko, Belgicko, Taliansko, Estónsko a Nemecko.

Samozrejme, k Majstrovstvám Európy sa ešte vrátime, zatiaľ čo sa tentoraz v rámci volejbalových kontextov sústredíme na skončenú Ligu národov, ktorá vyvrcholila triumfom Poľska na záverečnom turnaji v meste Gdansk.

Ako vieme, Srbsko zostalo bez postupu do záverečného turnaja tejto súťaže s ohľadom na to, že sme hrali premenlivo, forma nebola stála a v stretnutiach, v ktorých sa očakával triumf, naši proste neboli na úrovni. Nakoniec to za dôsledok mal polovičný výkon – šesť triumfov a rovnaký počet prehier v regulárnej časti, čo stačilo na konečné, zároveň nedostatočné deviate miesto.

Ako posledný sa do eliminačného kola dostali Francúzi, tiež so skóre 6 – 6, ale vo vzájomnom stretnutí porazili našu selekciu, a tak si zaslúžili lepšie umiestnenie.

Ak sa vrátime u záverečnému turnaju možno konštatovať, že si postup zabezpečili naozaj najpripravenejšie celky a selekcie, ktoré v danom momente naozaj hrali najlepší volejbal. Neisté bolo len to ôsme miesto, kým tímy na vyšších priečkach mali presvedčivejší výkon, takže až tri selekcie ligovú fázu uzavreli so skóre 10 – 2, boli to USA, Japonsko a Poľsko.

Tak Američania smerovali na Francúzsko vo štvrťfinále a po napínavom stretnutí len tesne vyhrali 3 : 2. V ostatných troch dueloch víťazi boli na úrovni a triumfami 3 : 0 sa dostali do semifinále. Tak Poliaci zdolali silnú Brazíliu, Japonsko rovnako tak porazilo Slovinsko, kým len tri sety na konečný triumf stačili aj Taliansku proti Argentíne.

Ruku na srdce, ani semifinále neprinieslo ktovieakú drámu, tak Poľsko, ako aj USA presvedčivo porazili rivalov a dostali sa do finále.

V stretnutí o tretie miesto nakoniec vyhralo Japonsko a táto ďalekovýchodná krajina tak získala prvú medailu po dlhých rokoch na niektorej zo svetových súťaží.

Koncom augusta sa začne šampionát Európy

Ako sme spomenuli, tohtoročná volejbalová Liga národov vyvrcholila triumfom Poľska. Táto reprezentácia už roky hrá konštantne, čo potvrdzujú aj medaily na veľkých súťažiach. Poliaci vo finále prekonali USA 3 : 1 a v Lige národov získali prvé zlato. Treba zdôrazniť, že dosiaľ v semifinále neboli len v premiérovom vydaní súťaže v roku 2018, odvtedy získali dve bronzové medaily, jedno striebro a napokon aj zlato.

Úspechy dosahujú aj na svetových majstrovstvách – na posledných troch turnajoch majú dva majstrovské tituly (2014 a 2018), zatiaľ čo vlani boli druhí.

Na Majstrovstvách Európy budú obhajovať bronz a snažiť sa získať lepší výkon, zatiaľ čo je veľmi zaujímavá ich štatistika na Olympijských hrách. Poľsko totiž hralo na každých hrách od roku 2004 a zaujímavo, že sa vždy potkli vo štvrťfinále, a potom finišovali na piatej pozícii.

Jedinú medailu, zároveň tú najlesklejšiu, na Olympijských hrách získali v roku 1976 na podujatí v kanadskom meste Montreal.

Tentoraz v Lige národov zaslúžene vyhrali a potvrdili, že je volejbal v tejto krajine naozaj na vysokej úrovni.

Naša reprezentácia sa teraz už naplno bude pripravovať na Majstrovstvá Európy. Uvedomujeme si naše kvality, ale musíme byť obozretní, lebo na šampionáte bude množstvo kvalitných a nepríjemných súperov.

Pred štyrmi rokmi naši boli prví, pred dvomi postúpili do semifinále, ale zostali bez medaily. Evidentná je tiež konštanta, preto by sme aj tentoraz mohli našu volejbalovú reprezentáciu obozretne, ale predsa zaradiť medzi favoritov.