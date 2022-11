V Obci Stará Pazova sa dnes hlasuje na štyroch volebných miestach.

Všetky štyri volebné miesta sú v budove stredoškolského strediska v Ulici Svätosavskej.

Voľby do národnostných rád národnostných menšín prebiehajú nehatene. Do osobitného zoznamu slovenskej národnostnej menšiny je zapísaných 2 873 voličov a do 15.00 hodiny svoje právo využilo 42 percent občanov.