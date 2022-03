V Belehrade vyvrcholili 18., resp. 19. halové atletické majstrovstvá sveta. Od piatka v našej metropole súťažili početní vynikajúci športovci z rôznych krajov sveta a dosahovali veľmi dobré výsledky. Pre nás je najdôležitejšie to, že sa zlatom ovenčila Ivana Vuletová v skoku do diaľky!

Sobota bola pre našich športovcov dňom, keď vystúpila najväčšia skupina, ale sme vtedy, rovnako ako aj v piatok zostali bez medaily.

Anja Lukićová v pretekoch na 60 metrov s prekážkami skončila na štvrtom mieste svojej kvalifikačnej skupiny, kým v pretekoch na 60 metrov Aleksa Kijanović bol piaty vo svojej skupine. Angelina Topićová bola deviata v skoku do výšky.

Sead Kolašinac v disciplíne vrh guľou skončil na 11. mieste a majstrom sveta sa stal Brazílčan Darlan Romani, zatiaľ čo sa majstrom sveta v pretekoch na 60 metrov stal výborný Talian Marcell Jacobs. Vo veľmi zaujímavom a napínavom finále Jacobs dráhu prebehol za 6,41 sekundy. Rovnaký výsledok mal aj Američan Christian Coleman, ale pre slabší výkon v kvalifikácii sa uspokojiť musel so striebrom.

Jacobs inak v šprint disciplínach preberá dominovanie. Za posledný rok má štyri zlaté medaily z veľkých podujatí – pred zlatom z Belehradu bol zlatý na Olympijských hrách v Tokiu v pretekoch na sto metrov, tiež v štafete 4 x 100 metrov. Na minuloročnom halovom šampionáte Európy v Poľsku tiež bol zlatý.

Pretekár z Trinidadu a Tobaga Jereem Richards stanovil rekord majstrovstiev, keďže 400-metrovú dráhu prebehol za presne 45 sekúnd a zabezpečil si zlato.

Veľmi napínavé bolo aj finále pretekárok na 60 metrov s prekážkami. Triumfovala mladá a veľmi nádejná športovkyňa z Francúzska Cyréna Samba-Mayela, ktorá dosiahla fantastický výsledok – 7,78 sekundy a stanovila nový rekord Francúzska v tejto disciplíne.

Príliš emotívny bol aj triumf Ukrajinky Yaroslavy Mahuchikhovej v skoku do výšky, ktorá triumfovala s výsledkom 202 centimetrov. Fandila jej plná Belehradská aréna a športovkyňa, samozrejme, triumf venovala svojej domovine.

Zlato získal aj Samuel Tefera z Etiópie v behu na 1500 metrov, tesne pred Nórom Jakobom Ingebrigtsenom. Grant Holloway z USA vyhral v behu na 60 metrov s prekážkami a dosiahol 57. víťazstvo v poradí v hale a od roku 2015 ešte nikdy neprehral, čiže vždy bol prvý.

Zaujímavá bola aj súťaž v skoku o žrdi mužov, kde dominuje Švéd Armand Duplantis a v Belehrade vyhral s novým svetovým rekordom – 6,20 metrov. Tento vynikajúci mladík počkal nech sa skončia všetky finále a potom si pekne preskočil nový svetový rekord.

Svetový rekord stanovila aj Yulimar Rojas z Venezuely v trojskoku – 15,74 metrov.

Inak na tohtoročnom šampionáte športovkyne a športovci vystúpili v úhrnne trinástich disciplínach a pre organizačné a objektívne dôvody je počet disciplín v hale redukovaný v porovnaní so súťažami vonku. Napríklad v hale je proste nemožne zorganizovať disciplíny hod diskom, hod oštepom a hod kladivom, keďže atléti dosahujú viacdesiatkové výsledky, čo je na halový priestor priveľa.

Ivana Vuletová je šampiónkou sveta v hale

Ako sme v úvode skrátka spomenuli, naša najlepšia atlétka Ivana Vuletová (Španovićová) vystúpila dnes podvečer v skoku do diaľky a stala sa šampiónkou sveta. Najlepší skok dosiahla vo štvrtej sérii – 7,06 metra. Je to síce menej od jej najlepšieho výkonu v hale, ktorý vynáša 7,24 metra.

Inak Ivana, ako dobre vieme, za sebou má početné medaily. Na Olympijských hrách v Riu 2016 bola bronzová, kým v Tokiu bola štvrtá.

Na majstrovstvách sveta vonku má dve bronzové medaily z rokov 2013 a 2015, na halových MS má dve zlatá – Birmingham 2018 a Belehrad 2022, tiež striebro z podujatia v Portlande a bronz zo Sopotu. Z majstrovstiev Európy vonku má zlato a striebro, kým na ME v hale bola majsterkou trikrát po sebe – v rokoch 2015, 2017 a 2019.

Nasledujúce halové MS v atletike budú prebiehať o rok v čínskom meste Nanjing a v podstate budú majstrovstvami sveta 2020, keďže podujatie malo v marci 2020 prebiehať v spomenutom čínskom meste, ale bolo odročené pre koronavírus.

Tohto roku sú pred nami aj majstrovstvá sveta vonku, ktoré sa od 15. do 24. júla konať budú v meste Eugene, v americkom štáte Oregon.

To znamená, že o rok v marci na programe budeme mať halové aj ME (v Istanbule od 2. do 5. marca), ako aj SM v Číne, iba o niekoľko týždňov neskoršie, čiže od 17. do 19. marca.