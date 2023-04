Združenie Inžinieri ochrany životného prostredia pokračuje vo svojej akcii výmeny odpadového papieru za sadenice.

Akcia bude realizovaná v rámci podujatia Jarné kvetné trhy, ktoré Hnutie zalesňovateľov Nového Sadu realizuje na plató pred Športovo-podnikateľským strediskom (SPENS).

Každý, kto prinesie 10 kg starého papiera, dostane sadenicu kvetov a za 60 kg papiera dostane sadenicu stromu.

Zber papiera bude v piatok 28. apríla od 8.00 do 19.30 h, v sobotu 29. apríla od 8.00 do 14.00 h, ako aj na nasledujúci piatok a sobotu od 8.00 do 19.30 h, resp. od 8.00 do 14.00 h.

Na stánku Inžinierov ochrany životného prostredia všetci záujemcovia budú môcť získať ďalšie informácie o procese recyklácie a spôsoboch, ktorými môžu znížiť svoj vplyv na životné prostredie a prispieť k jeho zachovaniu, ako aj o spôsoboch, akými môžeme reagovať na klimatické zmeny, ktoré nás ovplyvňujú každým dňom.