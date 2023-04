V sieni Miestneho spoločenstva v Padine v sobotu 22. apríla otvorili výstava ručných prác, ktorú organizovala Obecná organizácia invalidov práce Kovačica, s pomocou Zväzu invalidov práce Vojvodiny.

Podľa slov predsedu Obecnej organizácie invalidov práce Kovačica Martina Ďuriša ručné práce pripravili členky z Padiny a Kovačice. Prítomní si mohli pozrieť vyšívané slovenské košele, vankúšiky, obrúsky a iné výšivky rôznych techník. Cieľom výstavy bolo zachovanie tradície, a to hlavne medzi mladými.

„Dnes už čoraz častejšie možno vidieť na našich slovenských svadbách, že mladé dievčatá a chlapci si radi obliekajú tradičné kroje. Národ sa zachová len zatiaľ, kým si chráni svoju kultúru. Nám Slovákom v Srbsku je to umožnené, a preto by sme to mali aj využiť,“ povedal Martin Ďuriš, ktorý výstavu aj otvoril. Následne sa prítomným prihovorila Marijana Melišová, asistentka predsedu Obce Kovačica, a potom odznel krátky kultúrny program.

Výstavu spestrili dve speváčky z Kovačice, Marína Zdychanová a Jarmila Jonášová, ktoré zaspievali niekoľko ľudových piesní. Na harmonike ich sprevádzal Kovačičan Patrik Cicka.