Obecná knižnica v Kovačici, ale aj jej Oddelenie v Padine aj počas tohtoročných letných prázdnin pokračovali s dobrou a nanajvýš užitočnou praxou – s organizáciou letných tvorivých dielní. O tom, že je to správny krok, svedčí hojná návštevnosť detí od takpovediac predškolského a školského veku.

V tomto roku boli usporiadané štyri dielne, a to výtvarnú dielňu menom Pohľadnice z mora, ktorú viedla Stefany Husárová, profesorka informatiky na kovačickom gymnáziu, potom dve dielne z oblasti literatúry pre deti a mládež, ktoré viedla Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenčiny vo výslužbe a spisovateľka pre deti a mládež. Obidvee sa niesli pod rovnakým názvom Rozprávky pre deti, ale rozdelené boli do dvoch vekových kategórii, mladšiu a staršiu.

Letné tvorivé dielne dozneli vo štvrtok 25.augusta a to športovou dielnou, ktorá, uhádnete, zoskupila najväčší počet záujemcov. Viedla ju Aleksandra Stamenkovićová, fitness trénerka. Zoskupila bezmála 50 detí, ktoré aspoň na 45 minút, koľko trvala dielňa, oživili námestie Kovačice pred budovou Obecnej správy. Konečne tam bolo počuť zhon a krik, tak ako by to na každej pešej zóne, aj tej kovačickej, malo stále byť.