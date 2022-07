Vodnopólový kalendár je v tomto roku a zvlášť počas letného obdobia príliš nabitý. Iba dvadsať dní po skončení svetových majstrovstiev vo vodných športoch v Budapešti, v rámci ktorých prebiehal aj vodnopólový šampionát sveta, začala sa aj Svetová liga, presnejšie jej záverečný turnaj.

Toto podujatie vyvrcholilo v stredu vo francúzskom Štrasburgu a naša reprezentácia, rovnako ako aj pred tromi týždňami v Budapešti obsadila piate miesto. Možno povedať, že ide o skromný výsledok, keďže sme si zvykli, že vodní pólisti neustále bojujú o medaily.

Z druhej strany, na MS v Budapešti sme hrali v novej zostave a bez šiestich hráčov, ktorí na Olympijských hrách v Tokiu získali zlato. Aktuálna je zmena generácie a tréner Dejan Savić v rámci Svetovej ligy znovu kombinoval tím a šancu dal aj novým hráčom, ktorí nehrali v Maďarsku. Srbsko teda nehralo v najsilnejšej zostave, takže je konečné piate miesto predsa mini úspechom.

Srbsko vo svetovej lige v skupine najprv ťažko prehralo proti Čiernej Hore 16 : 8, potom aj proti Španielsku 20 : 15. Jedine sme porazili Austráliu 14 : 7, a potom sme vo štvrťfinále podľahli Taliansku.

Nakoniec sa práve Taliani po prvýkrát v dejinách stali víťazmi SL a vo finále prekonali Spojené štáty americké. Ani iné vodnopólovo silné reprezentácie nevystúpili v najsilnejšej zostave, takže si napríklad v semifinále zahralo Francúzsko, čo je príliš veľkým prekvapením, keďže táto krajina nemá ktovieakú tradíciu.

Po eliminácii Srbsko pokračovalo v boji o piate miesto. Najprv sme porazili Kanadu 12 : 4 a potom sme sa revanšovali Čiernohorcom za prehru v skupine a triumfovali výsledkom 8 : 6.

Vo finále, ako sme spomenuli, Taliansko prekonalo USA a v boji o tretie miesto Španielsko porazilo Francúzsko.

Na záverečnom turnaji SL nehrali veľmoci akými sú Chorvátsko, Grécko či Maďarsko, keďže sa im nepodarilo kvalifikovať sa na záverečné podujatie v Štrasburgu.

V rámci Svetovej ligy je Srbsko absolútnym rekordérom. Dosiaľ bolo zohraných 20 vydaní a naša reprezentácia vyhrala desaťkrát. Nezabudnime ani na triumfy Srbska a Čiernej Hory v rokoch 2005 a 2006. Zlaté obdobie bolo od roku 2013 do roku 2017, keď naša selekcia získala päť zlatých medailí po sebe.

Nasleduje Čierna Hora s tromi titulmi, potom Maďarsko s dvomi a raz oslavovali Chorvátsko, Taliansko a Rusko.

Svetová liga však nikdy nedosiahla takú úroveň, ako majstrovstvá sveta či Európy. Tréneri najčastejšie túto súťaž využívali na zohrávanie tímov a príležitosť získali mladé posily a hráči, ktorí neboli v prvom pláne.

Sezóna nie je skončená

Ani po skončení Svetovej ligy vodnopólové reprezentácie si nemôžu poriadne oddýchnuť. Už o mesiac je totiž v chorvátskom Splite na programe aj šampionát Európy. Kalendár je nabitý predovšetkým pre pandémiu koronavírusu, keďže jednotlivé súťaže boli posúvané. Vzťahuje sa to v prvom rade na svetové podujatie, ktoré originálne prebiehať malo vlani. Posunuté bolo preto, lebo sa posunuli aj Olympijské hry z roku 2020 na minulý.

V Splite na turnaji vystúpi 16 reprezentácií a rozvrhnuté sú do štyroch skupín. Systém súťaže je rovnaký ako aj na majstrovstvách sveta – selekcie z prvého miesta automaticky postúpia do štvrťfinále, tímy z pozícií dva a tri zohrajú osemfinále. Naša selekcia je tentoraz zaradená do skupiny D a súperi sú nám Maďarsko, Izrael a Slovinsko. Jasná je vec, že o prvé miesto budeme bojovať s Maďarmi, ale podceniť by sme nemali ani ďalších dvoch rivalov.

Prítomné sú aj ostatné silné reprezentácie – Chorvátsko, Grécko, Taliansko, Španielsko a Čierna Hora. V porovnaní s podujatím v roku 2020 novými tímami sú len Izrael a Slovinsko. Chýbajú diskvalifikované Rusko, ktoré vystriedalo Slovinsko (získalo pozvánku), kým namiesto Turecka vystúpi Izrael.

Titul obhajujú Maďari, ktorí triumfovali v roku 2020 na domácej pôde. Bol to ich prvý triumf na ME po roku 1999, čo je priam neuveriteľné. Nezabudnime ani na to, že Srbsko majstrom Európy bolo štyrikrát po sebe, v období rokov 2012 až 2018.