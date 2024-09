Dom kultúry 3. októbra v Kovačici vyzýva deti od 7 do 10 a od 11 do 14 rokov, aby neváhali a zúčastnili sa vojvodinského Festivalu slovenských ľudových piesní v prednese detí Rozspievané klenoty 2024.

Písomné prihlášky treba poslať najneskoršie do 12. októbra t. r. a k tomu i telefonicky potvrdiť účasť jedného mladého speváka od 7 do 10 rokov a jedného mladého speváka od 11 do 14 rokov zo svojho prostredia v záverečnej – finálovej časti festivalu, ktorá sa bude konať v nedeľu 10. novembra v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.

Organizátori festivalu zároveň upozorňujú na zmenu čl. 3 pravidiel festivalu: „Na festivale súťažia sólisti, takže duetá a podobné skupiny môžu účinkovať len ako hostia festivalu. Na festivale súťažia speváci v dvoch vekových kategóriách: mladšia veková kategória od 7 do 10 rokov a staršia veková kategória od 11 do 14 rokov. Účastník, ktorý obsadil prvé miesto vo svojej kategórii, viac nemôže súťažiť v tej rovnakej kategórii, na festivale vystúpi ako víťaz minulých ročníkov festivalu v revuálnej časti.“

Pravidlá a prihlášku si môžete stiahnuť z webovej stránky Domu kultúry 3. októbra.

Písomné prihlášky v určenom čase treba zaslať na adresu: Dom kultúry 3. októbra, Ul. m. Tita 46, 26 210 Kovačica, s poznámkou Prihláška na festival Rozspievané klenoty 2024, alebo e-mailom na adresu: dkulture@gmail.com.