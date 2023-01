Čo sa stane, keď ženu sklame partner a nájde si inú? V prípade speváčky Shakiry vznikne pieseň, ktorá sa veľmi rýchlo stane veľkým hitom.

Milovníci jej hudby už dávno vedia, že si jej partner Gerard Piqué našiel novú (a oveľa mladšiu) milenku. Podľa všetkého speváčku práve to podnietilo nahrať pieseň Out of Your League, v ktorej okrem iného spieva: Vymenil si Ferrari za Twingo, vymenil si Rolex za Casio…

Ďalej spieva aj o tom, ako ju Piqué nechal s veľkým dlhom, ako aj jeho matkou ako susedou, ktorá býva oproti Shakiry.

Pieseň v priebehu 24 hodín od zverejnenia zaznamenala viac ako 63 miliónov pozretí na YouTube. V tomto čase má viac ako 133 miliónov pozretí.