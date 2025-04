Aj play-off v sezóne 2024/2025 v rámci basketbalovej súťaže Euroleague prebieha bez našich predstaviteľov.

Pravda, Crvena zvezda vystúpila v play-in, ale pochodila neúspešne, a v Mníchove bola eliminovaná proti Bayernu. To znamená, že ani Crvena zvezda a ani Partizan, ktorý nepostúpil ani do play-in, nebudú v konkurencii o Final Four. Keď zhrnieme všetko, také čosi už na začiatku sezóny bolo málo pravdepodobné, lebo je očividné, že sú zostavy obidvoch belehradských tímov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi oveľa menej kvalitné.

Česť výnimkám a nikdy nie je vďačne generalizovať, ale úpadok je očividný, čo sa každopádne negatívne odzrkadľuje aj na náš basketbal všeobecne.

Tak či onak, na nás nikto čakať nebude, Európa si ide podľa svojho a v konkurencii vždy a všade zostávajú len tí, ktorí za sebou majú poriadok a spoločnosti, v ktorých segmenty života fungujú. Takto sa musíme uspokojiť omrvinkami, ale hádam sa jedného dňa to zmení. Preto v Euroleague fakticky každý rok sledujeme viac-menej tie isté kluby, zvlášť keď ide o záverečné kolá. Výnimky sú zriedkavé, ako napríklad tentoraz Paris Basketball, ktorý síce sezónu oveľa lepšie otvoril, ako čo ju v ligovej fáze uzavrel.

Dlho bol francúzsky predstaviteľ aj lídrom, potom koloval na najvyšších pozíciách, ale predsa debutant v Euroleague je určite spokojný s postupom do štvrťfinále. Paris najprv v play-in prekonal Real Madrid za chotárom, čo mu v play-off za súpera prinieslo Fenerbahçe. V prvom stretnutí, ktoré na programe bolo v utorok, oslavoval turecký predstaviteľ a v sérii na tri víťazstvá sa ujal vedenia. V utorok triumf dosiahol aj aktuálny majster Európy Panathinaikos, ktorý doma porazil Anadolu Efes. Treba však podčiarknuť, že triumfy obidvoch klubov boli tesné a môžeme očakávať príliš napínavé duely aj v pokračovaní.

Prvé zápasy play-off dnes zohrajú Olympiacos – Real Madrid, ako aj Monaco – Barcelona.

Aj Real Madrid je teda v play-off bez ohľadu na prehru proti Parisu v play-in, lebo Madriďania využili opravnú a porazili Bayern Mníchov. Na vysvetlenie – v play-in hrá siedmy proti ôsmemu a víťaz postupuje priamo do play-off, kým porazený má ešte jednu príležitosť proti víťazovi medzi deviatym a desiatym celkom. Tak z play-in teda postúpili Paris a Real Madrid.

Aj Crvena zvezda dlho bola v lepšej pozícii, ale záver sezóny nebol na úrovni a v posledných troch kolách zažila tri neúspechy, čo za dôsledok malo pokles na tabuľke. K tomu Crvena zvezda v posledných troch zápasoch, ktoré v Euroleague v tejto sezóne zohrala, prehrala v predĺžení. Najprv to bolo proti Efesu v predposlednom kole, potom proti Panathinaikosu v poslednom a nakoniec aj proti Bayernu v spomenutej play-in. Preto záver znovu prebieha bez našich predstaviteľov, Partizan nedosiahol ani aspoň to, čo Crvena zvezda.

Štvrťfinálová séria potrvá minimálne do 30. apríla, prípadne až do 7. mája ak ktorýkoľvek z duelov bude potrebovať piaty, rozhodujúci zápas. Potom štyria víťazi play-off zohrajú na Final Four, ktorý tentoraz na programe bude od 23. do 25. mája v Abú Zabí.

Na záver poznamenáme, že titul majstra Európy obhajuje spomenutý grécky celok Panathinaikos. Zelení v minulej sezóne triumfovali vo finále proti madridskému Realu a dojem bol, že celý záverečný turnaj zohrali rutinovane – najprv presvedčivo v semifinále porazili Fenerbahçe a mnoho ťažkostí nemali ani proti Realu. Populárny Pao tak získal svoj siedmy titul, čím sa osamostatnil na tretej pozícii najlepších celkov, keďže viac titulov majú Real Madrid (11) a CSKA Moskva (8).