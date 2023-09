Od včera je zatvorený cestný úsek medzi Pivnicou a Ratkovom z dôvodu jeho kompletnej obnovy.

Ide o cestnú infraštruktúru II. A triedy, číslo 112, ktorá je už dlhé roky vo veľmi zlom stave, no čoskoro dostane nový vzhľad. Premávka bola včera zatvorená a podľa údajov Verejného podniku Putevi Srbije práce by sa mali skončiť do 7. novembra.

Náhradná trasa počas výluky premávky je: Ratkovo – Silbaš (II. B, číslo 111), Silbaš – Despotovo (II. A, číslo 108), Despotovo – Pivnica (II. A, číslo 112).

Potom podľa neoficiálnych údajov by mal uvedený verejný podnik pokračovať v rekonštrukcii úseku medzi Pivnicou a Despotovom, ktorý je tiež už desiatky rokov vo veľmi zlom stave. Nevyhnutná je, samozrejme, aj kompletná rekonštrukcia hlavnej Ulice maršala Tita v Pivnici.

Zdroj: Verejný podnik Putevi Srbije