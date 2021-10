Za posledných niekoľko desaťročí sa miera prežitia po liečbe malígnych ochorení pomerne zvýšila. Uplatňovaním moderných chirurgických, rádioterapeutických a chemoterapeutických spôsobov liečby sa prispelo k úspešnejšej liečbe malignity, ale v dôsledku toho bolo zaznamenané významné poškodenie plodnosti pacientov, ktorí boli liečení týmito metódami.

U mužov dochádza k poklesu, respektíve k strate plodnosti po chirurgickom odstránení semenníkov, chemoterapii a rádioterapii. U žien je plodnosť narušená odstránením vaječníkov alebo maternice, ale aj pôsobením silných cytostatík a rádioterapie, pretože to ničí vaječné bunky. Takáto situácia dáva do popredia zachovanie plodnosti u pacientov s malignitami. Táto oblasť modernej medicíny sa nazýva onkofertilita.

Umožnenie rodičovstva ľuďom liečeným na nádorové ochorenia je jednou z najväčších výziev súčasnej onkológie a vo svete sa stáva neoddeliteľnou súčasťou celkového poskytovania kvalitných liečebných služieb onkologickým pacientkam a pacientom. Zachovanie plodnosti u pacientov s malígnymi nádormi doteraz nebolo dostatočne a adekvátne rozpoznané. Zvažovanie možností zachovania plodnosti u onkologických pacientok a pacientov je neoddeliteľné od primárneho cieľa liečby: onkologickej bezpečnosti z hľadiska výsledku malígneho ochorenia. Bez ohľadu na jeho dôležitosť zachovanie plodnosti nikdy nie je uprednostnené pred liečbou a prežitím.

U mužských pacientov podstupujúcich liečbu malignity existuje možnosť zamrznutia spermií pred začiatkom liečebného procesu. Okrem toho pri radiačnej terapii je možné použiť špeciálnu ochranu semenníkov. Ženy, ktoré sa podrobujú liečbe zhubných chorôb, majú niekoľko možností, ako zachovať svoju plodnosť. V prvom rade ide o šetriace operácie malignity genitálneho traktu s cieľom maximálne zachovať integritu genitálneho traktu a tým aj plodnosť. Do úvahy prichádza aj ochrana panvovej oblasti počas rádioterapie. Osobitnou možnosťou je premiestniť vaječníky zo zóny malej panvy do vyšších partií brušnej dutiny skôr než začne žiarenie, pretože to znižuje jeho škodlivý účinok.







Zvlášť sú zaujímavé možnosti zmrazovania embryí a vajíčok. Aby sa embryo zmrazilo, stimulujú sa vaječníky, aby sa získal väčší počet vajíčok, v laboratórnych podmienkach sa uskutoční mimotelové oplodnenie a takéto embryá sa zmrazia a uskladnia. Táto možnosť je, samozrejme, vyhradená pre ženy, ktoré majú stáleho partnera alebo manžela. U pacientok, ktoré nemajú stáleho partnera, sa uplatňuje zmrazovanie vajíčok. Postup je rovnaký ako pri zmrazovaní embryí, iba sa v tomto prípade ihneď po stimulácii vaječníkov a aspirácii vajíčok zmrazia priamo, bez postupu oplodnenia.

Väčšinu zo spomenutých modalít programu onkofertility je možné uskutočniť v hociktorej modernej inštitúcii špecializovanej na liečbu sterility, vybavenej súčasnými embryologickými laboratóriami. Osobitný problém pri praktickom uplatňovaní programov kryokonzervácie predstavuje nedostatok jasných zákonných regulatívov, poradenských protokolov, inštrukcií na spôsoby zachovania plodnosti, ako aj neinformovanosť širšej verejnosti o dôležitosti tejto problematiky a možnostiach, ktoré sa poskytujú.

Prof. Dr. sci. med. Artur Bjelica

špecialista na gynekológiu a pôrodníctvosubšpecialista na endokrinológiu