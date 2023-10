Generálny tajomník OSN António Guterres zverejnil správu o situácii na Kosove a Metóchii, v ktorej sa uvádza, že hlavnou prioritou Bezpečnostnej rady je udržanie stability v tejto pokrajine a deeskalácia napätia na severe.

Guterres naznačil, že formát zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN o Kosove a Metóchii v októbri, keď Rade predsedá Brazília, by sa mohol zmeniť a znamená to, že by zasadnutie mohlo byť zatvorené pre verejnosť, najmä po napätí, ktoré bolo na zasadnutí 27. apríla.

Okrem toho sa uvádza, že členovia Bezpečnostnej rady sú jednotní v podpore dialógu sprostredkovaného Európskou úniou, no krajiny sú rozdelené na tie, ktoré uznávajú Kosovo (USA, Veľká Británia a Francúzsko) a podporujú jeho vládu, a tie, ktoré neuznávajú nezávislosť Kosova (Rusko a Čína) a výrazne podporujú pozíciu Srbska.