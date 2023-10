Jaroslav Popović sa podujal zostaviť knihu o petrovskej mäsovej špecialite a vyzval mnohých spolupracovníkov a naslovovzatých odborníkov, aby prispeli do nej. A práve táto publikácia, ktorá nesie meno Petrovská klobása, mala svoj krst v rámci kratšieho programu včera večer v zasadacej sieni v budove Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

„Môj pôvodný zámer bol knihu o Petrovskej klobáse napísať sám. Tak som sa do toho dal. Napísané som si neustále prečitoval. Znelo to príliš jednotvárne, uniformne, monotónne, bez vône a chuti. A otočil som to, roztočil som to! Oslovil som následne mnohé osobnosti, za ktoré som považoval, že by o Petrovskej klobáse vedeli a mohli povedať čosi viac. Zahrnuté sú tu príspevky samotných výrobcov, eminentných odborníkov, publicistov, ľudí pera. Všetkým autorom vyjadrujem srdečnú vďaku,“ pripomenul editor Jaroslav Popović.

Na tomto večierku prvýkrát verejne odznela najprv ako báseň v prednese herca Ondreja Brnu, a potom aj ako pesnička Petrovská klobása, ktorú na text Jaroslava Popovića zhudobnil Ondrej Maglovský, zaspievala ju Mužská spevácka skupina KUS Petrovská družina a odtlačená je aj v samotnej prezentovanej publikácii. Okrem Popovića do knihy prispelo ešte ďalších 38 autorov. Pripomenul to v mene Slovenského vydavateľského centra vydavateľ a jeden z autorov Vladimír Valentík, keď hovoril o novej publikácii vytlačenej v plnom kolore na kriedovom papieri a zošitej v tvrdej väzbe.

V umeleckej časti ešte Ivan Sabolčki predviedol vinš Zabíjačka naša! z pera editora knihy a program moderovala Andrea Stanivuková.

Na záver večierka prečítali za priehrštie pozdravných listov a prihovorili sa aj viacerí hostia a autori knihy. Z jedného príhovoru sme sa okrem iného dozvedeli, že odkedy sa petrovské družstvo výrobcov klobás podujalo označkovať tento výrobok, na pôde fakúlt a odborných potravinárskych ústavov vzniklo až osem doktorských dizertácií venovaných petrovskej klobáse. Aj to svedčí o kvalite gastronomickej pochúťky Petrovčanov, ktorú si treba chrániť.