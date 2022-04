Sezóna predaja kvetín je v plnom prúde, čo vidieť aj na všetkých trhoch. Čoskoro sa všetky záhrady, záhony, okná, nádvoria vyplnia najpestrejšími kvetinami rôznych druhov. Aby to tak bolo, veľké úsilie musia vynaložiť pestovatelia kvetov, medzi ktorých patrí aj Marína Valentíková z Pivnice, pôvodom z Lalite.

Už po ukončení základnej školy sa zapísala do Strednej stavebnej, drevopriemyselnej a odbornej školy v Apatíne, kde absolvovala odbor krajinná architektúra, alebo takzvaná pejzážna. Ani po ukončení strednej školy sa nerozhodla inak, iba pokračovať v rovnakom odbore, a to na Poľnohospodárskej fakulte v Novom Sade, ktorý aj úspešne absolvovala.

„Nakoľko sa moji rodičia zaoberali dopestovaním rajčín a papriky, skleník bol u nás plne frekventovaný od začiatku jari. No pred začiatkom zeleninárskej sezóny bol prázdny, čo som ja v podstate využila na dopestovanie kvetín. Využívala som znalosti z fakulty, ale predsa prax nám ukáže niečo úplne nové, iné. Na svojich chybách som sa učila, veľa dobrých odporučení a rád mi dali väčší pestovatelia kvetín a postupne som sa začala zdokonaľovať. Ako prvé bolo potrebné nájsť si dobrého dodávateľa semien a odrezkov, lebo dnes máme na trhu mnohých predajcov, no existuje aj mnoho tých, ktorí vám dokážu predať semená a odrezky pomerne zlej kvality, a vy to už nedopestujete do takého štádia, ktoré ste si predstavili,“ spomína si Marína Valentíková.

Na začiatku sa prioritne orientovala na sadenie a predaj muškátov, begónií, surfínií a chryzantém, o ktoré existoval a dodnes existuje najväčší záujem. V roku 2017 Marínu Valentíkovú životné cesty zaviedli do susednej Pivnice, kde dnes žije s manželom Dávidom a deťmi Dávidom a Martou. Aj túto svoju záľubu si sem preniesla, postavili si skleník a začala naplno pracovať s rovnakou ponukou, pričom do nej pridala aj ďalšie druhy kvetín.

„Jednotlivé kvetiny som vysádzala zo semien a druhé z odrezkov. Postupne som si aj sama robila odrezky, keďže som mala kvalitné kvety, tak aj tie odrezky boli rovnaké. V súčasnosti vysádzame a predávame spomenuté muškáty, potom surfínie, apténie, zádušník chlpatý, dychondrie, gerbery, vinky, miniatúrne klinčeky, chryzantémy a železník.“

Sezóna u Valentíkovcov sa začína v septembri, keď sa vysádzajú prvosienky a miniatúrny klinček, ktoré rozkvitajú začiatkom marca. Až vo februári sa začína naplno pracovať. Vtedy sa do skleníka vysádzajú všetky už uvedené kvetiny, aby boli v apríli a máji prichystané na predaj.

Svoje kvetiny Valentíkovci predávajú hlavne v Pivnici a Laliti. Podľa ich slov predaj je veľmi dobrý, lebo stúpa záujem o nákup kvetín na začiatku jari. Napríklad v prvom roku poznačenom koronavírusom dokázali celú ponuku vypredať z domu. No treba zdôrazniť – produkciu kvetín má Marína Valentíková najväčšiu v Pivnici.

Po vypestovaní kvetín a následne po ich predaji skleník Valentíkovci nenechávajú prázdny. Vyplnia ho rajčinami, ktoré dopestujú a plody buď predajú, alebo vyrábajú paradajkový pretlak – čerstvý na varenie, ale už uvarený.

Do budúcna Valentíkovci plánujú rozšíriť plochy na vysádzanie, zadovážiť si nové skleníky, a tým aj zväčšiť ponuku kvetín, ale aj zeleniny.