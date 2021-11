Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 22. 11. do 26. 11. došlo k zvýšeniu cien primárnych poľnohospodárskych produktov, predovšetkým sóje a pšenice. Celkový obrat predstavoval 2 844 ton tovaru, ktorého finančná hodnota bola 126 556 650,00 dinárov.

Pšenica mala tendenciu zdražovať hneď na začiatku týždňa. Kúpno-predajné zmluvy boli uzatvorené v cenovom rozpätí od 32,50 din./kg do 33,00 din./kg bez DPH. Priemerná cena bola 32,89 din./kg bez DPH, čo je nárast o 3,03 % v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. V závere týždňa sa trh upokojil a po tejto obilnine už dopyt nebol. Okrem domáceho trhu zaznamenal v prvej polovici týždňa nové cenové maximá aj Euronext.

Na trhu s kukuricou nebolo výrazných cenových zmien. Účastníci komoditného burzového trhu ju aktívnejšie nakupovali s doložkou gratis lager v decembri. Napriek tejto okolnosti sa cena v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazne nezmenila. Burzové zmluvy boli uzatvorené v cene 27,00 din./kg bez DPH s prevzatím do 31. 12. S kukuricou so zvýšeným percentom vlhkosti sa obchodovalo od 24,50 do 25,20 din./kg bez DPH.

Na domácom trhu je badateľná absencia intenzívnejšej ponuky sóje, čo vplývalo aj na jej cenu, ktorá bola pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom väčšia o 1,16 %. Už druhý týždeň zaradom bol trh naďalej aktívny. Na strane dopytu väčšiu aktivitu prejavili domáci spracovatelia a obchodníci. Kúpno-predajné zmluvy boli realizované v cene 73,00 až 74,50 din./kg bez DPH. Priemerná obchodná cena bola 73,75 din./kg bez DPH.