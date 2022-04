Na Novosadskom veľtrhu včera otvorili Výstavu zlatníctva a hodinárstva Lesk. Výstava bude otvorená do pondelka 11. apríla.

Svoju ponuku tu prezentujú klenotníci a hodinári z Turecka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Srbska.

V poradí 25. výstavu otvoril Milosav Lelović, majiteľ novosadského zlatníctva PAN. Zdôraznil, že zorganizovať medzinárodný veľtrh, s veľkým počtom vystavovateľov je ťažko, a preto vyjadril vďaku organizačnému tímu Novosadského veľtrhu, ktorému sa to podarilo. Ako povedal, táto výstava je významná aj pre zahraničných vystavovateľov. „Moji obchodní priatelia z Poľska neodišli do Mníchova na veľtrh, ktorý sa takisto dnes otvára, ale prišli do Nového Sadu, lebo sa tu cítia príjemne,“ povedal Lelović.

„Chcem sa vám všetkým poďakovať, že sme vrátili lesk pod klenby Novosadského veľtrhu, keďže ako viete, posledné dva roky sme nemali možnosť zorganizovať túto výstavu,“ povedal Slobodan Cvetković, generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu.

Dnes bude otvorená aj Gemexpo výstava, ktorú organizujú v spolupráci so Srbskou gemologickou spoločnosťou GemS. Návštevníci si budú môcť pozrieť nerasty, fosílie, drahokamy a polodrahokamy.

Samozrejme, každé vydanie tejto výstavy malo aj svoj najdrahší exponát. Tohto roku je to zlatá tehla prvého srbského investičného zlata. Váži 1 kg a vyrobená je z 24 K zlata rýdzosti 999,9/1000. Jej hodnota je zhruba 58-tisíc eur a ako organizátori povedali, zrejme ide o najdrahší vystavený exponát na výstave Lesk za 25 rokov jej existencie.