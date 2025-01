Rodiny s tromi a viacerými deťmi, ako aj osoby, ktoré majú status bojovníka a majú bydlisko na území Mesta Nový Sad, aj tohto roku budú môcť uplatniť právo na zníženie úhrady za komunálne služby.

Rodiny s tromi, štyrmi a piatimi deťmi majú právo na zníženie uvedených služieb až do ukončenia základného vzdelávania svojich detí, najdlhšie do 26. roku. Zľava na služby VKP Novosadska toplana, VKP Vodovod a kanalizácia a VKP Čistoća pre tieto rodiny bude 30 %. Pre rodiny so šiestimi, siedmimi a ôsmimi deťmi je určená 40-percentá zľava a pre rodiny s deviatimi a viacerými deťmi 50-percentná zľava.

Keď ide o výšku zľavy pre bojovníkov, tá je na tento rok 20 %.

Žiadosti o uplatnenie práva na zľavu sa podávajú do 25. januára v Mestskej správe pre všeobecné záležitosti alebo elektronicky.