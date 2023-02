Iste ste si uvedomili, že niekedy vám čas tak rýchlo ubehne a zrazu nestíhate nič urobiť, čo ste plánovali. Je tu mnoho vecí, ktoré nás nútia strácať čas, alebo skôr kradnú našu pozornosť. Väčšinou to však robia s naším súhlasom, lebo nevynakladáme dosť úsilia, aby sme sa im vyhli. Čo znamená, že budeme potrebovať viac času na splnenie našich záväzkov a budeme ho mať menej na rodinu, priateľov a koníčky.

Spoločenské siete sú dnešnými najväčšími zlodejmi času. Ak máte tieto aplikácie otvorené, budete dostávať upozornenia, budete ich čítať a budete chcieť odpovedať. O chvíľu zistíte, že ubehlo už pol hodiny, ako sa pozeráte na príspevky, ktoré zverejnili vaši priatelia na sieťach. Vypnite všetko a naplánujte si pár chvíľ denne, počas ktorých sa pustíte do týchto aplikácií.

Neschopnosť povedať nie

Keď nie ste schopní dostatočne veľakrát povedať nie, dostanete sa do situácie, keď máte príliš veľa vecí na prácu, no väčšina z nich nemá pre vás a váš život skutočnú hodnotu. V extrémnych prípadoch to môže viesť k pocitu prázdnoty a zvýšenej úrovni stresu. Neschopnosť vyjadriť svoj postoj môže byť jedným z najväčších nepriateľov vašej osobnej produktivity.

Časté prerušenia

Obnovenie strateného času, ktoré zaberie samotné prerušenie, trvá v priemere 15 minút sústredenia. Ak máte nečakaných návštevníkov, ospravedlňte sa a skúste ich odložiť na vhodnejší čas. Rovnako tak zdvorilo prerušte zbytočné dlhé telefonické rozhovory. Vypnite si mobil vo chvíľach, keď potrebujete maximálnu koncentráciu.

Nerozhodnosť

Čakanie, kým budete mať všetky informácie, ktoré potrebujete na rozhodnutie, môže viesť ku zmeškanej príležitosti. Rozhodnite sa čo najskôr, vo väčšine prípadov je efektívnejšie rozhodnúť sa bez toho, aby ste mali všetky informácie. Takto budete mať jasný cieľ a úpravy môžete robiť aj počas cesty. Nerozhodnosť vyvoláva iba úzkosť a zmätok.

Keď si uvedomíte, ktorý z týchto zlodejov kradne váš čas, skúste ho pomaly vytláčať zo svojho života tým, že uprednostníte seba.

Zdroj: facilethings.com