Angličanky Girlschool sú najdlhšie pôsobiacou ženskou hardrockovou skupinou – aktívne sú bez prestávok už 45 rokov. A práve vo vzniku týchto riadkov sa nachádzajú na koncertnom turné po rodnom Anglicku.

Skupina Girlschool vznikla roku 1978 v oblasti južného Londýna a založili ju dve dovtedajšie členky bandu Painted Lady, speváčka a gitaristka Kim McAuliffeová a basgitaristka Enid Williamsová. Pevne odhodlané opustiť nudné zamestnania na bankovom okienku a v pekárni, Kim a Enid sa dali dokopy s gitaristkou Kelly Johnsonovou a bubeníčkou Denise Dufortovou, založili nový band a pomenovali ho podľa piesne Girls’ School skupiny Paul McCartney and Wings.

Prvý singel Girlschool s názvom Take It All Away si povšimol Lemmy Kilmister, povolal ich na spoločné turné s jeho skupinou Motörhead roku 1979 a odporučil ich vydavateľstvu Bronze Records. Energický prejav Girlschool prilákal aj fanúšikov metalovej hudby, ktorá v tom období zažívala rozkvet (bolo to obdobie tzv. Novej vlny britského heavy metalu) a už debutový album Demolition z roku 1980 priniesol dievkam veľkú popularitu a pozornosť médií, najmä vďaka skladbám Emergency, Nothing to Lose a Race with the Devil. Spolupráca so skupinou Motörhead pokračovala a výsledkom bol spoločný projekt Headgirl, pod ktorého menom nahrali minialbum St. Valentine’s Day Massacre, obsahujúci hit Please Don’t Touch.

Druhý album Hit and Run (1981) im priniesol ďalší vzrast popularity a vypredané turné v Anglicku, ako aj hosťovanie na veľkých festivaloch a koncertoch takých mien, akými boli Black Sabbath, Rainbow a Rush. Nasledujúce vydanie Screaming Blue Murder (1982) nedosiahlo úspech prvých dvoch platní, ale Girlschool aj naďalej predstavovali koncertnú atrakciu a po prvýkrát hrali na turné v USA, spolu s Iron Maiden a Scorpions.

Štvrtý album Play Dirty (1983) priniesol uhladenejší zvuk Girlschool vzhľadom na predchádzajúce vydania, čo malo za cieľ dosiahnuť väčšiu popularitu v USA, ale následkom bolo utratenie časti fanúšikov v Anglicku. Intenzívne tempo koncertovania (v tom období prvýkrát zavítali aj do Juhoslávie) a nahrávania v štúdiu však začalo vyčerpávať niektoré členky bandu a Kelly Johnsonová sa rozhodla opustiť skupinu uprostred koncertného turné v USA. Novou gitaristkou sa stala Austrálčanka Cristina Bonacciová a k skupine sa pripojila aj speváčka a klávesistka Jackie Bodimead, takže Girlschool v tom období fungovali ako kvinteto. Za americký label Mercury Records nahrali album Running Wild (1985), ktorý však nezískal očakávaný úspech.

Návrat k drsnejšiemu zvuku predstavoval šiesty album Nightmare at Maple Cross (1986), ktorý Girlschool predstavili aj na troch koncertoch v Juhoslávii (Belehrad, Záhreb, Ľubľana), kde zavítali spolu so skupinou Nazareth. Po vydaní Take a Bite (1988) skupina koncertovala v USA a v Európe, spolu so skupinami Dio a Black Sabbath.

Začiatok 90. rokov nebol prajný pre Girlschool, lebo skupina zostala bez podpory vydavateľstva, pokým obecenstvo a médiá sa v tom období viac zaujímali o iné hudobné štýly. Členky bandu predsa nabrali sily, v trochu pozmenenom zložení nahrali album Girlschool (1992) a pokračovali s koncertmi. V nasledujúcich rokoch sa do bandu vrátili aj dve pôvodné členky, Kelly Johnsonová (zomrela roku 2007) a Enid Williamsová.

Zatiaľ posledný album Guilty as Sin (2015) Girlschool nahrali v zložení: Kim McAuliffeová (spev, gitara), Jackie Chambersová (gitara), Enid Williamsová (basgitara) a Denise Dufortová (bubny).