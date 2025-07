Americká kráľovná popu Madonna Louise Ciccone má nové vydanie Veronica Electronica. Ide o dlho očakávanú zbierku zriedkavých nahrávok jej piesní a remixov. Významnú časť vydania predstavuje originálna nahrávka doteraz nezverejňovanej piesne Gone, Gone, Gone.

Vydanie Veronica Electronica prináša špeciálne verzie piesní a remixové spracovania skladieb z albumu Ray of Light (z roku 1998), s ktorým Madonna získala 4 prestížne Ceny Grammy vrátane ocenenia Najlepší pop album. Názov Veronica Electronica vznikol ako alter ego tejto speváčky v období nahrávania albumu Ray of Light. Vydanie s remixami originálnych piesní bolo plánované už vtedy, avšak potom bolo odložené v dôsledku veľkého úspechu daného albumu. Viac ako 25 rokov neskoršie toto špeciálne vydanie konečne uzrelo svetlo sveta.

Na vydaní sa nachádzajú nahrávky a remixové verzie piesní v podaní hudobných producentov a DJ-ov akými sú Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha, BT a Victor Calderone. Zvukovú produkciu piesne Gone, Gone, Gone mali spoločne na starosti Madonna a Rick Nowels.

Zdroj: Mascom