Včera Staré Bánovce a Belegiš, dve podunajské dediny v Staropazovskej obci, boli zastávkami účastníkov Kovinskej regaty 2025. Hostitelia v Obci Stará Pazova pre účastníkov regaty pripravili bohatý program.

Na pobreží známej pláže Venecija v Starých Bánovciach sa ukotvilo okolo 25 nautických plavidiel. Účastníkov regaty čakali hostitelia na fiakroch, aby im v kratšej jazde na koňoch ukázali svoju dedinu. Po kratšej obchôdzke ich ďalšou destináciou bolo dedinské gazdovstvo Pustolov s bohatými obsahmi. Včera sa účastníci druhej kovinskej regaty zastavili aj v Belegiši, kde bolo slávnostné ohlásenie postamentu kapitánovi Aleksandrovi Berićovi, ktorý bol poručíkom vojenskej lode prvej triedy Kráľovského námorníctva.

Táto udalosť nielen propagovala cestovný ruch na rieke a lásku k Dunaju, ale tiež pridala Staré Bánovce, Belegiš a celú Staropazovskú obec na mapu dôležitých turistických destinácií. Druhá Kovinská regata 2025 trvá od 27. júla do 9. augusta, od Kovinského Dunavca do Kanjiže a späť.

Účastníci regaty sa plavia riekami Dunaj a Tisa a 3. augusta by sa mali doplaviť do Kanjiže, kde po dvojdňovej prestávke sa vracajú späť do Kovina. Plavba by mala byť ukončená 9. augusta. Nautické plavidlá denne preplavia vzdialenosť od 25 do 62 kilometrov, v závislosti od vzdialenosti adekvátnych miest na pristátie. Celková dráha v obidvoch smeroch vynáša okolo 600 kilometrov. Okrem Pančeva, Starých Bánoviec a Belegiša účastníci regaty sa zastavujú aj v Zreňanine, Starom Bečeji, Sente, Kanjiži, Ade a Zemune.

Organizátorom regaty je Turistická organizácia Obce Kovin v spolupráci s viacerými turistickými organizáciami vrátane Turistickej organizácie Obce Stará Pazova.