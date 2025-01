Ministerstvo pre európske integrácie vlády Srbska vyhlásilo, že dnes na zasadnutí Rady koordinačného telesa pre proces pristúpenia do EÚ sa hovorilo o najdôležitejších otázkach, keď ide o plán na zrýchlenie pristúpenia našej krajiny do EÚ a splnením záväzkov z toho procesu do konca roku 2026.