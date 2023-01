Na prvé miesto zaradili Arethu Franklin, ktorú označili aj ako „dar z nebies“. Na druhom mieste je Whitney Houston a na treťom Sam Cooke. Štvrté miesto si podľa Rolling Stone zaslúžila Billie Holiday a piate Mariah Carey.

Ďalej sú tam Ray Charles, Stevie Wonder, Beyoncé, John Lennon, Freddie Mercury…

Na rebríčku sa nenachádzajú mnohí známi speváci, čo veľmi rozhnevalo ich fanúšikov. Napr. nie je tam slávna Céline Dion a svoje umiestnenie majú napr. Ariana Grande či Rihanna, ktoré sotvaže si môžu porovnať hlasy s Céline.

Respectfully, not including Celine Dion, arguably the best vocal technician of all time, in this list is borderline treasonous https://t.co/cy72FEpdyr

— Jamie Lambert (@JamieCollabro) January 2, 2023