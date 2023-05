Počas nachádzajúceho Poľnohospodárskeho veľtrhu spoločnosť Stamevski, Národné združenie rodičov detí chorých na rakovinu (srb. NURDOR)a Novosadský veľtrh realizujú veľkú humanitárnu akciu, ktorá bude usmernená na výstavbu šiesteho Rodičovského domu.

Protokol o spolupráci podpísali dnes riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković, riaditeľ spoločnosti Stamevski Aleksandar Stamevski a predsedníčka NURDOR Joland Korora.

Ako sme sa dozvedeli, pre každý deň spoločnosť Stamevski pripraví tortu dĺžky 10 metrov, z ktorej si návštevníci veľtrhu budú môcť kúpiť a prostriedky budú usmernené na výstavbu Rodičovského domu v Belehrade. Úhrnne počas veľtrhových dní bude k dispozícii 70 metrov torty, ktoré označia aj 70 rokov pôsobenia spoločnosti Stamevski.

Riaditeľ tejto spoločnosti Aleksandar Stamevski povedal, že v jubilejnom roku sa rozhodli pre humánne gesto a rozhodnutie ihneď padlo na NURDOR, ktoré v tomto roku oslavuje 20 rokov pôsobenia. „Naša spolupráca môže byť príkladom aj pre iných, aby sa v spoločnosti začali diať pozitívne veci,“ povedal Stamevski.

Ich rozhodnutie pochválil aj riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković a zdôraznil, že každý, kto si bude chcieť kúpiť kúsok torty, zaplatí podľa vlastného uváženia. Zároveň pripomenul početné akcie, ktoré Novosadský veľtrh, ako spoločensky zodpovedná spoločnosť, realizovala počas predchádzajúcich rokov.

Joland Korora, predsedníčka NURDOR, zdôraznila, že je často veľkým problémom ubytovanie detí chorých na rakovinu a ich rodičov, ktoré sa liečia v Belehrade, Niši alebo Novom Sade a ich bydliskom nie sú tieto tri mestá. „Vďaka našej organizácii teraz už máme Rodičovské domy v týchto troch mestách, no vzhľadom na to, že do Belehradu prichádza najviac detí, vznikla potreba po ešte jednom dome, v poradí šiestom,“ povedala. Vyjadrila aj vďaku, že sa rozhodli pomôcť práve združeniu NURDOR.

Spoločnosť Stamevski pripravila pre všetkých, ktorí si kúpia ich výrobky na stánku počas veľtrhu, zľavnené poukážky, ktoré sa budú môcť využiť do konca roka v ich predajniach. A keď ide o samotné združenie NURDOR, preňho bude Stamevski od jesene vyčleňovať 70 dinárov z každého predaného produktu.