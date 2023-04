Imunitný systém v tele každého človeka pracuje tak, že neustále sprevádza kontrolu a likvidáciu rôznych patogénov. Imunita je vlastne odolnosť organizmu proti látkam, ktoré spôsobujú rôzne ochorenia. Dôležitou súčasťou imunitného systému je lymfatický systém, ktorý má množstvo funkcií. V organizme plní funkciu čističky, čiže jeho základnou úlohou je odvádzať odpadové látky z tela von.

Na zdravé fungovanie lymfatického systému majú negatívny vplyv rôzne blokády, choroby a infekcie. V prípade, keď je lymfatický systém znemožnený plniť svoju úlohu ako treba, telo sa nedokáže pravidelne zbavovať toxínov, a to sa odzrkadlí na celkové zdravie.

Lymfa alebo miazga je základom lymfatického systému. Je to bezfarebná tekutina pretekajúca lymfatickými cievami, ktoré sa v niektorých miestach zbiehajú a tvoria lymfatické uzliny. Hlavnou úlohou lymfy je vylučovanie toxínov z buniek a ich prenos do krvného riečišťa, obličiek a čriev, kde sa následne spracúvajú a odstraňujú z tela. Človeku sa vekom a dodatočne aj nevhodným životným štýlom prúdenie lymfy spomaľuje. Dobrá správa je, že jej správne prúdenie je možné podporiť a znovu naštartovať. Jeden z mnohých spôsobov ako to dokázať je lymfodrenážna masáž.

Lymfodrenáž alebo lymfatická či drenážna masáž, je bezpečná a účinná metóda, ktorá sa používa na spriechodňovanie povrchových lymfatických ciev a tým napomáha odtok prebytočnej vody a odstraňuje nahromadené toxíny z ľudského tela, čím posilňuje imunitný systém.

Táto masáž je takmer pre každého, ale najmä je veľmi užitočná pre ľudí, ktorí majú problém s opuchmi skrze nedostatku lymfatického pohybu. Lymfa sa však môže rozprúdiť aj cvičením, lebo akýkoľvek pohyb je pre jej fungovanie prospešný. Lepšiemu prekrvovaniu môže pomôcť aj pitie teplých nápojov, presnejšie bylinkových čajov, ktoré pôsobia pozitívne na lymfatický systém. Na prípravu takých nápojov odporúčajú sa bylinky ako sú žihľava, listy čiernych ríbezlí, breza, rozmarín, púpava lekárska, echinacea a praslička.

