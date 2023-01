V podobnom rytme, v akom sme rok 2022 uzavreli, otvoríme aj rok 2023. V aktuálnom období, čiže na samom začiatku roka je množstvo športových podujatí, možno aj viac než by sa očakávalo počas prvých januárových dní.

Milovníci zimných športov sledujú Turné štyroch mostíkov, ktoré prebieha vo veľmi zvláštnej atmosfére – pre vysokú teplotu je svojrázna ľadovo-snehovo-umelá prikrývka len na trati a v úzadí vidno zelené hory a vrchy.

Odštartovali tenisové turnaje v Austrálii, ktoré sú svojráznou prípravou na prvý Grand Slam sezóny – Australian Open, ktorý odštartuje už 16. januára.

Ak sa sústredíme na jednu z najlepších líg sveta vo futbale – anglickú Premier ligu, možno konštatovať, že sa od ukončenia majstrovstiev sveta v Katare na štadiónoch na Ostrove hrá nepretržite od 26. decembra. Angličania si ani tentoraz nenechali ujsť tradičný Boxing Day a od Štefana do 5. januára zohrajú až tri súťažné kola v elitnej triede.

Najspokojnejší môžu byť fanúšikovia londýnskeho celku Arsenal, ktorý v tejto sezóne hrá veľmi dobre, stále je v čele tabuľky a milovníci tohto klubu asi obozretne, ale predsa začínajú sniť o majstrovskom titule.

Po príchode bohatých investorov do Anglicka a konkrétne do futbalových klubov, Arsenal začal spomaľovať. Predovšetkým nedokázal konkurovať londýnskej Chelsea, neskoršie celku Manchester City, ktorý sa stal jedným z najdominantnejších mužstiev ligy. Arsenal potom začal meškať aj za Unitedom, Liverpoolom a veľkým rivalom Tottenhamom, takže sme populárnych Gunnersov čoraz častejšie sledovali „iba“ v Lige Európy a neraz sa stalo, že sezónu skončili bez postupu do ktorejkoľvek európskej súťaže.

V posledných rokoch mandátu legendárneho Arsènea Wengera na lavičke boli fanúšikovia nespokojní a žiadali jeho odchod, ale si potom uvedomili, že jeho dosiahnutia boli ozaj skvelé. Po jeho odchode v roku 2018 sa vystriedali traja tréner, pravda Freddie Ljungberg bol na lavičke iba dočasne. Nespokojní boli s výkonom Španiela Unaia Emeryho, ktorého potom oficiálne vystriedal ďalší Španiel a niekdajší hráč Arsenala Mikel Arteta. V prvých dvoch prípadoch s ním na lavičke finišovali na ôsmom mieste a v uplynulej sezóne po katastrofálnom začiatku boli piati, aj keď mali veľkú šancu znovu sa vrátiť do Ligy majstrov. Artetu na lavičke asi zachránilo to, že vyhral v FA Pohári a hral semifinále Ligy Európy.

V tejto sezóne je inak, Arsenal sa umiestil na prvú pozíciu a zatiaľ ju z rúk nepúšťa. Po opätovnom štarte po Mundiale dosiahli dva triumfy proti nepríjemným súperom a ďalšia výzva pred nimi je už dnes, keď na Emirates štadión pricestuje najbohatší klub sveta Newcastle United.

Iné tímy – konkurencia je silná

Čierno-bieli zo severovýchodu Anglicka po príchode saudského investora majú k dispozícii miliardy eur, čo sa začína odzrkadľovať aj na výsledky. Majú fantastického trénera Eddieho Howea, ktorý s maličkým Bournemouthom dosahoval mimoriadne výsledky a veru mu vedenie toho klubu nespravodlivo dalo výpoveď. Howe neskoršie akceptoval ponuku Newcastle a po minulej sezóne, prvej s novým majiteľom, keď boli na 11. mieste, v tejto konkurujú nie iba o Ligu majstrov, ale aj o šampiónsky titul.

Manchester City nečakane remizoval s Evertonom, United je solídny, ale s nimi v posledných rokoch nikdy nemôžete počítať stopercentne, lebo vedia mať veľké výkyvy formy.

Liverpool je v agónii – včera prehrali za chotárom proti Brentfordu a asi definitívne už nebudú konkurovať o titul majstra. Zdá sa, že je zenit Kloppovej družiny za nimi a že nemecký tréner potrebuje početné posily a nový systém, lebo asi na doterajší rivali majú početné odpovede.

Spomenutá Brentford je krásnym príbehom múdreho investovania. Klub z periférie Londýna sa konečne po niekoľkých pokusoch dostal do Premier ligy a vlaňajšia sezóna v elitnej triede celkom uspokojila. Skončili na 13. mieste, múdre kupovali a preto v aktuálnej momentálne vlastnia siedmu pozíciu, ktorá eventuálne garantuje aj európsky futbal. V PL v aktuálnom vydaní už za sebou majú úspešné výkony proti tzv. Veľkej šestke – vyhrali proti Liverpoolu, Chelsea, Manchestru United a Manchestru City, kým s Tottenhamom zohrali nerozhodne.

Ako sme spomenuli, pred nami sú zápasy 19. kola a 20. sa hrať bude počas nasledujúceho pracovného týždňa. Víkend poznačia zápasy tretieho kola FA pohára.