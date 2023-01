Včera v priestoroch Dobrovoľného hasičského spolku v Pivnici boli udelené dary pre deti členov spolku.

Podobne ako aj po minulé roky hasiči v Pivnici prichystali novoročné dary pre najmenších. Dostali ich deti členov DHS, ale aj deti jednotlivcov, ktorí sa každoročne podieľajú na hocijakej pomoci tohto spolku. Dary 20 deťom udelil dedo Mráz.

Ide o prvú aktivitu pivnických hasičov v roku 2023. Počas januára si do plánov zaradili aj niekoľko zasadnutí týkajúcich sa novej publikácie Sto rokov Dobrovoľného hasičského spolku (Sto godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva), ktorá by mala byť vydaná do 1. marca.