Nie tak dávno, tetovanie bolo považované za tabu. No v priebehu rokov sa však vnímanie tetovania v spoločnosti dramaticky zmenilo. V súčasnosti je tetovanie považované za formu umenia a dáva si ho čoraz viac ľudí v rôznom vekovom rozmedzí.

Fakt, že z tetovania môže nastať opravdivé umelecké dielo, dokazujú tetovania mladej Padinčanky Moniky Ďuricovej. Monika sa o tetovanie, ako hovorí, začala zaujímať ešte od svojej ranej mladosti, keď prvý raz na televízii pozerala seriál LA Ink. Svojou láskou ku kresleniu vybudovala dobrý základ na to, aby sa jej túžby o tetovaní splnili. Ako 16-ročná sa začala zaúčať tetovaniu v Belehrade a už s 18 si otvorila vlastné štúdio. Mať vlastný priestor, podľa Monikiných slov, je veľká zodpovednosť, ale aj výhoda, lebo prináša možnosť organizovať si svoj čas, ktorý si v prvom rade veľmi váži.

Keď ide o samotné tetovanie, Monika považuje, že by sa mala vždy uprednostniť autentickosť. Jej špecifický štýl ovplyvnila a inšpirovala tvorba známeho režiséra Tima Burtona, a preto sa jej štýl môže opísať ako rozprávkový, so strašidelným podtónom. Rada tetuje black work, čiže čierne a sivé tetovanie, kým tetovanie vo farbe považuje za odvážnejší výber, lebo je neštandardný. Ako nám povedala, počas tetovania sa pokožka dráždi, lebo každé pichnutie ihlou predstavuje malú ranu. Preto je dôležité poslúchať rady tattoo majstra, ako si udržiavať hygienu pokožky po tetovaní, ale aj ako si ju chrániť naďalej. Keď ide o najbolestivejšie miesta pre tetovanie, Monika hovorí, že to sú tie časti tela, kde je koža najtenšia, priamo nad kosťami, kde sa nachádza najviac nervových zakončení.

Aj sama si ozdobila telo s 8 tetovaniami, s tým, že si 6 vytetovala sama a 2 zverila do rúk kolegyni Zuzane Urbanovej-Husárikovej, tattoo umelkyni z Kovačice. Zuzana má už roky skúsenosti s tetovaním a pomohla Monike dobrými radami pri otváraní svojho štúdia. Monika sa ešte vyjadrila, že je veľmi vďačná svojej rodine, ktorá bola jej najväčšou oporou a cez smiech hovorí, že doma majú teraz všetci tetovania.

Popri lásky k tetovaniu Moniku od malička bavili hudba a spev. Keď mala 15 rokov začala spievať v padinskej kapele High Nation Sensation, ktorú tvoria Vlastimir Povolný, Saša Ďurica, Željko Urban a Karol Štaub. O tom, ktorá hudba ju oslovuje, povedala, že hlavne miluje hudbu, ktorá vyvoláva emóciu a ktorá dýcha kvalitou. Jej obľúbené žánre siahajú od indie pop do post black metalu. Originálnu kombináciu hlasov Monika tvorí aj so svojím snúbencom a členom kapiel High Nation Sensation a Kronika Vlastimírom Povolným, s ktorým často spieva. Koncom minulého roku Monika sa zúčastnila aj pri nahrávaní videoklipu piesne Anča, ktorý publikovala padinská kapela Kronika.

Ďuricová hovorí, že jej plánom je aj ďalej pokračovať vo svojich záľubách, ako je tetovanie a hudba, ale chce sa venovať aj projektom v iných sférach umenia, ktoré ju v budúcnosti budú baviť a napĺňať.