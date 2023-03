Na Novosadskom veľtrhu včera otvorili Medzinárodný veľtrh vzdelávania Smerovníky. Tohtoročný veľtrh otvoril minister vzdelávania Branko Ružić.

Prítomným sa prihovorila aj členka Mestskej rady pre vzdelávanie Dina Vučinićová.

Pri tej príležitosti zdôraznila, že mesto Nový Sad si vzdelávanie vysoko váži, uznáva úlohu tejto oblasti v rozvoji celej spoločnosti, a preto vyčleňuje z rozpočtu až 7 miliárd dinárov na neustále zlepšovanie podmienok v predškolských a školských systémoch Nového Sadu.

„Rozhodnutie pokračovať vo vzdelávaní je jedno z najdôležitejších v živote. Je to rozhodnutie, ku ktorému sa pristupuje vážne, no niekedy nie je ľahké ho urobiť. Možnosť priameho stretnutia so zástupcami vzdelávacích inštitúcií má veľký význam pre všetkých, ktorí stoja pred týmto dôležitým zlomovým bodom, a preto sú pre nich Smerovníky tým správnym miestom,“ povedala Dina Vučinićová.

Na Veľtrhu vzdelávania sa predstavujú stredné školy z územia Nového Sadu, všetky fakulty Univerzity v Novom Sade, deväť vysokých škôl z územia Vojvodiny, ako aj súkromné ​​fakulty a vysoké školy z Republiky Srbskej, Bosny a Hercegoviny, Slovinska a Chorvátska. Okrem vzdelávacích inštitúcií predstavia svoje programy aj Ministerstvo obrany Srbska a Ministerstvo vnútra.

Text: novisad.rs