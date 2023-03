Jej veličenstvo klobása počas uplynulého mesiaca bola stredobodom pozornosti v mnohých vojvodinských, okrem iného aj v slovenských prostrediach. Klobásy ochutnávali a volili najlepšie v Bielom Blate, Báčskom Petrovci, Padine, Kysáči a minulú sobotu aj v Aradáči a Jánošíku.

Na podujatí, ktoré už tretí raz zaradom zorganizoval jánošícky Miestny odbor Matice slovenskej, okrem najlepších klobás volili aj najlepšie vína a po prvýkrát oceňovali aj rožky, ktoré sú príznačné pre slovenskú kuchyňu a vedia ich veľmi dobre pripravovať aj Jánošíčanky. Podľa slov predsedu MOMS Jánošík Jozefa Omastu prvoradý cieľ podujatia je, aby sa v tejto malej dedinke niečo dialo.

„Jednoducho chceme dávať najavo, že sme tu, že jestvujeme. Je nás veľmi málo, a preto je aj toto podujatie skromné. Vzorky svojich výrobkov na ocenenie nám ponúkali aj výrobcovia z okolitých dedín, ale sme sa nateraz uspokojili s tým, aby podujatie bolo lokálneho jánošíckeho rázu. Ktovie, možno jedného dňa, ak o to prejaví záujem napríklad Turistická organizácia Obce Alibunar a pomôže v organizácii, podujatie vyrastie v niečo omnoho väčšie, ale o tom potom.“

A kým hudobníci z Padiny Vladimír Halaj a Saša Rohárik v sieni Domu kultúry hrali do tanca a prítomní sa pekne bavili, tri komisie usilovne pracovali. Vraj nemali ľahkú úlohu, ale rozhodnúť museli. Predsedníčka komisie pre voľbu rožkov Jarmila Zríniová informovala, že o titul najlepších sa uchádzalo 12 vzoriek rožkov. Podľa mienky poroty najlepšie rožky upiekla Katarína Kročeková, druhá cena sa dostala Anne Pánikovej st. a tretiu cenu komisia udelila Anne Pánikovej.

Predseda komisie pre klobásy Vladimír Guľáš konštatoval, že počasie veľmi nevyhovovalo sušeniu klobás, ale aj napriek tomu Jánošíčanom sa podarilo dobre vysušiť klobásy. Titul najlepšej získala klobása, ktorú vyrobil Michal Nemec, druhú cenu získal Dragan Privratský a tretiu cenu získala klobása, ktorú vyrobil Ljubinko Popov.

Predseda komisie na voľbu najlepších vín Pavel Zríni pripomenul, že toto podujatie zapadlo do osláv 200-ročnice príchodu Slovákov do Jánošíka, ktorí v minulosti mnohé roky pestovali aj vinič. V časti chotára za dedinou, ktorú Jánošíčania dodnes menujú Konopniská, bolo mnoho vinohradov. Pestovali ich rodiny Halabríniová, Staňová, Megová, Tomková, Melichová, Likavcová, Kročeková… Ochorenie viniča, ale aj štátna daňová politika však vplývali na to, aby vinohrady z jánošíckeho chotára úplne zmizli, a dnes jediný vinohrad pestuje bezmála 80-ročný Martin Listmajer. Ostatní vinič pestujú v omnoho menšom rozsahu na priedomiach a v záhradách. Predsa aj z takto dopestovaného hrozna vedia vyrobiť chutné víno. Podľa ocenenia posudzovacej komisie najlepšie víno bolo z pivnice Martina Tomeka, druhú cenu získal Jozef Bruk a tretiu Martin Listmajer.

Povedzme na záver, že pred podujatím sa uskutočnilo aj výročné zhromaždenie jánošíckeho MOMS, na ktorom podali správu o činnosti a finančnú správu, vytýčili si plán práce a Správnu radu MOMS doplnili tromi chýbajúcimi členmi. Do SR zvolili Jarmilu Zríniovú, Pavla Chrťana a Vierku Guľášovú.