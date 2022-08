Prípravy srbskej basketbalovej reprezentácie na nadchádzajúce majstrovstvá Európy, ale predtým aj na kvalifikačné zápasy sú skončené. Naša reprezentácia v tomto období zohrala tri priateľské zápasy proti veľmi kvalitným celkom a dosiahla uspokojujúce výsledky.

Po júlových neúspechoch v kvalifikácii na MS 2023 proti Lotyšsku a Belgicku sa nám cesta na záverečný turnaj poriadne skomplikovala, keďže sme do záverečného kola postúpili s jedným triumfom a tromi neúspechmi. Treba pripomenúť, že kvalifikáciu dosiaľ hrali basketbalisti, ktorí nie sú v prvom pláne, ale bez ohľadu na to výsledky museli byť lepšie. Bude priam katastrofa, ak sa Srbsko na šampionát sveta nekvalifikuje. Pred našimi je ešte šesť zápasov, dá sa situácia napraviť, ale by oveľa ľahšie bolo, keby výkon bol pozitívnejší.

Keď sa vrátime ku prípravným zápasom, ktoré na programe boli počas predchádzajúceho týždňa, môžeme konštatovať, že sa naša selekcia teraz podobá na tím, aký môže poraziť každého súpera. Znovu sú tu: Jokić, Micić, Milutinov, Kalinić a ďalší hráči, ktorí sú prvými hviezdami a nositeľmi hry. Viackrát neopodstatnene kritizovaný Nikola Jokić je znovu v drese reprezentácie a krátko po jeho rozhodnutí, že počas leta bude hrať za Srbsko v kvalifikácii a na šampionáte Európy bola naša selekcia ihneď zaradená medzi favoritov na turnaji.

Ako sa turnaj približuje, Srbsko je prvým favoritom na triumf, potom nasledujú aktuálni majstri Európy Slovinci, potom Francúzi, Gréci, Španieli a Litovčania.

V prípravných zápasoch sme najprv v Ľubľane po predĺžení prehrali proti Slovinsku, ale sme proti silnému súperovi v čele s Lukom Dončićom zohrali dobrý zápas. Trochu to nesedelo na prípravnom turnaji v Nemecku v súboji s Talianskom. Rivali mali aj pätnásťbodový náskok, ale Srbsko prejavilo mentálnu stabilitu a skúsenosť, takže výsledok zvrátilo a triumfovalo. Najlepšie to bolo vo finále turnaja v Hamburgu, keď naši demonštrovali basketbalové zručnosti a proti Nemecku vyhrali 83:56. Vo všetkých zápasoch najlepšie roly zohrali práve Jokić a Micić. Jasné je, že sa hra bude budovať okolo nich, čiže kontrolovať by ju mali dvaja MVP – NBA ligy a Euroligy.

Najprv kvalifikácia, potom šampionát Európy

FIBA znovu vynikla (v negatívnom zmysle) a kvalifikačné zápasy na majstrovstvá sveta rozvrhla na koniec augusta, čiže tesne pred začiatkom kontinentálneho turnaja. Určite výsledky z týchto oficiálnych zápasov budú vplývať na atmosféru a ovzdušie v reprezentáciách na šampionáte, takže je takéto rozhodnutie dosť nelogické. FIBA je však známa ako organizácia, ktorá v posledných rokoch slabo rezonuje a preto nediví, že sa 28. augusta ešte bude hrať kvalifikácia na MS 2023 a o tri dni neskoršie selekcie odštartujú na majstrovstvách Európy.

Srbsko už vo štvrtok na domácej pôde uvíta Grécko. Naši, ako sme spomenuli, počítajú s prvými hviezdami, ale aj naši súperi budú posilnení. Predovšetkým je tu prvá hviezda Giannis Antetokounmpo, tiež jeho bratia. Bude to ťažký zápas, pre Srbsko možno aj kľúčový, lebo je do konca kvalifikácie potrebné nevyhnutné chybiť. Po zápase s Gréckom naši zohrajú aj s Tureckom za chotárom, čím bude augustový cyklus kvalifikácie skončený. Pokračovať bude v novembri a uzavretá bude vo februári budúceho roka. V novembri Srbsko najprv za chotárom zohrá proti Veľkej Británii, potom v revanš stretnutí uvítame Turecko. V poslednom cykle sa stretneme najprv s Gréckom a potom na domácej palubovke s Britániou.

Majstrovstvá Európy 2022 otvoríme iba o štyri dni neskoršie po stretnutí s Tureckom. Už 2. septembra v Prahe zohráme s Holandskom. Nasledovať budú zápasy s Českom, potom s Fínskom, Izraelom a Poľskom. Naši vystúpia v skupine D a v prípade očakávaného postupu do osemfinále smerovať budú na celky zo skupiny C v ktorej súťažia Grécko, Taliansko, Chorvátsko, Ukrajina, Veľká Británia a Estónsko.