Za prvých 11 mesiacov tohto roku v premávke v našej krajine zahynulo 11 detí, z ktorých najmladšie malo iba rok. Celkovo v dopravných nehodách zahynulo 448 osôb. Týmito nepríjemnými údajmi odštartovala Národná konferencia o bezpečnosti cestujúcich detí, ktorá sa dnes konala v Novom Sade.

Každoročne v novembri, a to už 6 rokov, Agentúra pre bezpečnosť dopravy Republiky Srbsko, Mesto Nový Sad a spoločnosť In Koncept organizujú konferenciu venovanú bezpečnosti cestujúcich detí, ktorej cieľom je zdôrazniť negatívne zvyky v preprave a spoločne prispieť k lepšej koordinácii všetkých služieb, aby počet zahynutých detí v doprave bol minimálny. Ako zlepšiť negatívne štatistické údaje a vplývať na to, aby v súlade s cieľmi Národnej stratégie o bezpečnosti dopravy do roku 2030 ani jedno dieťa neprišlo o život, ako zastaviť negatívny trend, ale aj zaúčať či pozdvihnúť kultúru jazdy na vyššiu úroveň, sú niektoré z otázok, na ktoré sa pokúsili odpovedať účastníci konferencie.

Veľká pozornosť sa už roky venuje správnemu a pravidelnému používaniu autosedačiek. V roku 2013 iba 18 % vodičov používalo autosedačky a dnes je to percento ponad 60. Prispievajú k tomu aj lokálne samosprávy, v ktorých sa ročne rozdelí aj vyše 15 000 autosedačiek. Úradujúci riaditeľ Agentúry pre bezpečnosť dopravy Republiky Srbsko Branko Stamatović konštatoval, že reálne výsledky všetkých akcií budú mať iba vtedy, keď si osoby, ktoré sú teraz ešte stále používateľmi tých autosedačiek, sadnú za volant, keďže sa práve tieto generácie detí od útleho veku podľa jeho slov vychovávajú v tom správnom smere, pokiaľ ide o bezpečnú jazdu.

Iniciátorka konferencie Marijana Jovanovićová zdôraznila, že Nový Sad je bezpochyby lídrom, keď ide o miestne samosprávy, ktoré sa venujú aktivitám bezpečnej prepravy detí. „Ukázali sme, že dlhoročná práca v teréne prináša výsledky, lebo sme u Novosadčanoch zmenili niečo, čo je najťažšie zmeniť, a je to povedomie rodičov,“ povedala Jovanovićová a ďalej doložila, že zdrvujúce štatistické údaje však ukazujú, že sa aj napriek podaktorým skvelým príkladom ešte stále nedopracovali k zvýšeniu povedomia o rizikách nesprávnej prepravy detí na úrovni celého štátu, keďže za 11 mesiacov máme 11 detí, ktoré o život prišli ako cestujúci. Zdôraznila, že nie sú zodpovední iba tí, čo zapríčinili dopravnú nehodu, ale aj rodičia, ktorí svoje deti prepravovali mimo pravidiel.