Prezident Srbska Aleksandar Vučić v príhovore k verejnosti povedal, že pre nehodu na železničnej stanici v Novom Sade zajtra očakáva podanie demisií tak vo vláde Srbska, ako aj na iných miestach. Ako povedal, v trestno-právnom úkone musí byť značná zodpovednosť, pretože 15 ľudí nezomrelo vlastnou vinou, ale preto, že niekto nerobil svoju prácu riadne a v súlade so zákonom.

Keď ide o otvorenie trate Belehrad – Subotica, prezident povedal, že bude otvorená 8. decembra.

Zmienil sa aj o cieľoch na nadchádzajúce obdobie, ktoré, ako povedal, v nadchádzajúcich dvoch rokoch budú na vyššej úrovni. „Je to EXPO a všetky kritériá pre členstvo v Európskej únii,“ povedal.

Prezident oznámil, že dôchodcovia, ktorí o desať dní dostanú zvýšené dôchodky o 10,9 percenta, dostanú vyššie dôchodky aj v budúcom roku, a to od 1. decembra, pretože tempo rastu bude vysoké.

Keď ide o čakacie listiny, podľa slov prezidenta vložené bude vyše 120 miliónov eur, a to do vybavenia, ako aj personálu, čím by sa mal riešiť problém čakacích listín.