Základná fáza UEFA Ligy národov v sezóne 2024/2025 je skončená. Keď ide o reprezentáciu Srbska – znovu je dojem, že mohlo byť lepšie. A už roky je vlastne tak. Naši futbalisti stále zostávajú tesne pred cieľom, ale nikdy ho neprekročia.

Pravda, pred začiatkom Ligy národov základný cieľ bolo zachovať si status v A triede, čo sa nakoniec (aspoň zatiaľ) podarilo. To znamenalo vyhnúť sa poslednému miestu v skupine a priamej eliminácii do B triedy. Srbsko ukončilo na treťom mieste a tak bude hrať play-off/play-out proti niektorej zo selekcií, ktoré v B triede finišovali na druhom mieste.

A boli sme znovu blízko. Už je to našim tradičným alibi – v poslednom kole sme potrebovali triumf proti Dánsku na domácej pôde, a tým by sme túto selekciu preskočili a ukončili na druhom mieste.

To by so sebou prinieslo niekoľko významných skutočností: po prvé, definitívne by sme zostali v A triede Ligy národov, po druhé, hrali by sme play-off elitnej triedy a potenciálne by sme mali šancu získať trofej, čo by skutočne, bez ohľadu na všetko čo sa deje v reprezentácii a vo Futbalovom zväze, bolo veľkým úspechom.

A po tretie, čo je možno aj najdôležitejšie, Srbsko by triumfom nad Dánskom malo zabezpečenú oveľa lepšiu pozíciu pred žrebom kvalifikačných skupín na majstrovstvá sveta 2026.

Vracať sa ku zápasu v Leskovci a k tomu, že sme boli lepším súperom, ale sme nevedeli využiť svoje (polovičné) príležitosti, je márne a nepovieme tým nič nové. Dáni dosiahli potrebnú remízu a spokojní odchádzajú domov a v praxi sa potvrdilo, že sa práve proti tejto selekcii proste nevieme vynájsť. A Dánsko nie je na úrovni tých najlepších reprezentácií, ale ich štýl nám nijako nezodpovedá, čo sa potvrdilo neraz.

Proti Dánsku sme v posledných rokoch relatívne často hrali. V tohtoročnej Lige národov, predtým na majstrovstvách Európy, ešte skôr v priateľkom stretnutí a v kvalifikácii na ME 2016. Nemáme ani jeden triumf a veľmi je príjemné gólové skóre – dali sme jeden a prijali desať gólov.

Z našej skupiny tak do play-off Liga národov postúpili Španielsko a Dánsko, posledné Švajčiarsko sa presťahuje do B triedy. Zo skupiny A1 postúpili Portugalsko a Chorvátsko, zo skupiny A2 Francúzsko a Taliansko a z skupiny A3 Nemecko a Holandsko. Známe je to, že potenciálnymi rivalmi Srbska v play-off/play-out dueloch v Lige národov budú Grécko a Rakúsko, kým po utorkových zápasoch v B lige budú známi aj poslední dvaja víťazi skupín, resp. ďalšie dve selekcie, ktoré finišujú na druhom mieste.

A ešte jedna veľmi významná informácia, skôr exotická – miniatúrna krajina San Marino v pondelok za chotárom prekonala Lichtenštajnsko výsledkom 3 : 1, a tak dosiahla svoj prvý triumf za chotárom v dejinách, prvý triumf s viac ako jedným vsieteným gólom a zároveň si tak zabezpečili prvé miesto v skupine D1 a postúpili do C triedy európskeho futbalu, čo je pre San Marino obrovským výkonom.

Keď sa vrátime k našej reprezentácii, zápas s Dánskom bol najdôležitejší z toho aspektu, že sme mali šancu triumfom sa prebojovať do skupiny nasadených reprezentácií pri žrebe kvalifikácie na Mundial 2026. Takto v prvej výkonnostnej skupine zostane Dánsko a Srbsko bude v druhom tzv. klobúku.

Blíži sa nový cyklus kvalifikácie

Žreb a samotná kvalifikácia na šampionát sveta v zóne UEFA bude špecifická a taká, aká sa ešte nehrala – reprezentácie budú rozvrhnuté až do dvanástich skupín a v tých budú štyri resp. päť tímov.

Len víťaz skupiny si zabezpečí postup na majstrovstvá sveta, selekcie, ktoré finišujú na druhom mieste, budú hrať play-off a dvanástim víťazom skupín sa pridajú už len štyri ďalšie tímy.

To znamená, že Európu na podujatí v Mexiku, Kanadu a v USA reprezentovať bude 16 tímov z úhrnného počtu 48 účinkujúcich selekcií.

Na sám záver by sme ešte mohli len spomenúť priebeh kvalifikácie na svetové podujatie v iných zónach, v ktorých sa naplno hrá. Niektorí účastníci záverečného turnaja sa potenciálne už črtajú. Napríklad, v Ázii sú čoraz bližšie ku cieľu Irán, Južná Kórea a Japonsko, v Južnej Amerike dobre smerujú Argentína, Uruguaj, Kolumbia a Brazília. Jasné je to, že pre rozšírenie formátu na Mundiale 2026 môžeme očakávať množstvo debutantov, predovšetkým z ázijskej, africkej a severoamerickej/karibskej zóny.

Pre nás je najpodstatnejšie to, že play-off/play-out žreb Ligy národov na programe bude už v piatok a zápasy sú na programe v marci. Losovanie kvalifikačných skupín v európskej futbalovej zóne na Mundial 2026 je na programe 13. decembra v Zürichu.