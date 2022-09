Stály spravodajca Európskeho parlamentu pre Srbsko Vladimír Bilčík sa stretne zajtra s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučićom.

Spolu s Matjažom Nemcom, členom delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie Srbsko – EÚ, sa stretne aj s predstaviteľmi poslaneckých skupín v Národnom zhromaždení.

Táto pracovná návšteva je organizovaná v rámci dialógu Európskeho parlamentu s Národným zhromaždením Srbska. Cieľom návštevy je prediskutovať perspektívy spolupráce s novým zložením Národného zhromaždenia, zverejnila Skupina na podporu demokracie a koordináciu volieb EP.

Pripomíname, že poslanec Bilčík ostro kritizoval novú dohodu Srbska s Ruskom, ktorú podpísal minister zahraničných vecí Nikola Selaković so Sergejom Lavrovom v New Yorku počas Valného zhromaždenia OSN. Ako napísal na svojom profile na Facebooku, vždy podporoval každý drobný krok, ktorý Srbsko priblíži k EÚ, no dohodu s Moskvou označil za politickú červenú čiaru. „Belehrad má stále príležitosť vybrať si jednoznačne európsku cestu. Verím, že sa rozhodne správne,” napísal poslanec Bilčík.