Z príležitosti Dňa žien v novosadskom Mládežníckom stredisku CK13 sa od 5. do 7. marca usporiadajú dni filmov na tému ženskej sily, solidarity a vzdoru. V rámci podujatia budú usporiadané aj tematické rozhovory.

Filmový cyklus má názov Po istinitoj priči a prebieha ako súčasť feministického programu Hrabrost je zarazna. Premietané budú tri dokumentárne filmy hovoriace o organizovanom boji proti patriarchálnemu násiliu na území USA. Tieto filmy odkazujú, že vôľu za slobodou nemožno poraziť a že nič nemôže premôcť energiu zjednotených a vzdorných žien.

Na programe sú tieto filmy: Screaming Queens: The Riot at Compton’s Cafeteria (premietaný bude v nedeľu 5. marca o 18.30 h), The Janes (v pondelok 6. marca o 18.30 h), Lesbiana: A Parallel Revolution (v utorok 7. marca o 18.30 h).

Vstup na filmové projekcie je voľný.