Od 7. do 13. marca na Novosadskom veľtrhu bude prebiehať Knižný veľtrh, ako aj 26. Výstava umenia Art expo. Medzinárodný veľtrh vzdelávania Smerovníky bude od 9. do 10. marca.

Organizátori informujú, že na veľtrhu bude viac ako 200 vystavovateľov zo 6 krajín a uskutoční sa viac ako 140 programov. Podľa slov výkonného riaditeľa pre veľtrhovú činnosť Borisa Nadlukača aj tento rok vydavateľstvá chystajú zľavy a osobitné akcie ku Dňu žien. Najdôležitejšou udalosťou budú Dni Lazu Kostića, keď tradične udelia aj Cenu Lazu Kostića za najlepšiu knihu publikovanú počas dvoch veľtrhov.

Vyšší poradca v Ministerstve kultúry Mladen Vesković povedal, že keď ide o obsah, objem a počet vystavovateľov, tohtoročný veľtrh prevýši tie predošlé. Ako povedal, na stánku Ministerstva kultúry sa vlani predstavilo 10 republikových kultúrnych ustanovizní a v tomto roku ich bude 27.

Členka Mestskej rady pre vzdelávanie Dina Vučinićová vyhlásila, že na veľtrhu vzdelávania sa predstaví 13 stredných škôl z územia Nového Sadu.

„Veľtrh vzdelávania Smerovníky predstavuje pre žiakov záverečných ročníkov základných škôl výnimočnú príležitosť na jednom mieste spoznať program a prácu novosadských stredných škôl, porozprávať sa so zástupcami týchto vzdelávacích inštitúcií a ľahšie sa rozhodnúť, v ktorým smerom pokračovať vo svojej vzdelávacej ceste,” povedala Vučinićová. Zdôraznila, že je pre mesto Nový Sad tento veľtrh veľmi významný a z toho dôvodu v tomto roku vyčlenili viac ako 970-tisíc dinárov na prezentovanie škôl na veľtrhu.

V rámci Veľtrhu vzdelávania predstaví sa aj 14 fakúlt a 9 vysokých škôl z územia AP Vojvodiny.

Brány veľtrhu budú otvorené od 10.00 do 20.00 hodiny (okrem v piatok, sobotu a nedeľu, keď budú programy do 21.00 h) a vstup bude voľný. Všetci návštevníci budú mať možnosť zaregistrovať sa na vstupe do haly Master a uchádzať sa o knižné odmeny.