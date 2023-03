V týchto dňoch do vejára hmatateľných znakov úcty k 100. výročiu osamostatnenia Slovenskej evanjelickej a. c. cirkvi v Srbsku pribudlo i tablo. Sú tam fotografie dvoch biskupov (aktuálneho a emeritného), všetkých seniorov a aktívnych farárov v našich zboroch, ako i seniorov a farárov vo výslužbe.

Podobné projekty už v dejinách našej cirkvi boli, a to počas mandátneho obdobia biskupov Juraja Struhárika a Samuela Vrbovského. Boli to však čierno-biele tablá a tento je prvý farebný. Pri zrode idey k storočnici vypracovať tablo zaúradovala myšlienka o zviditeľnení jednoty, ktorá v SEAVC toho času vládne. Biskup SEAVC Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., ktorý poskytol aj ideový návrh na grafický dizajn tabla, s potešením zdôraznil aj ochotu všetkých kolegov farárov fotografovať sa alebo poskytnúť fotografiu do tohto projektu. Tá zhoda je veľmi dôležitá v každom kolektíve a v takejto strešnej inštitúcii si ju, veríme, každý môže len prichvaľovať.

Grafickou dizajnérkou tabla k 100. výročiu osamostatnenia SEAVC v Srbsku je Msr. Andrea Merníková-Šimonová, fotografická časť a tlačenie tabla podpisuje Ján Diňa. Na ňom je 29 fotografií terajších farárov našich cirkevných zborov, tiež aktuálnych hodnostárov a tých vo výslužbe. Tento historický fotoprojekt má už svoje miesto na Biskupskom úrade v Novom Sade a bude tam zavesený v pondelok 6. marca 2023.