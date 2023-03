Ligová časť basketbalovej Euroleague sa pomaly, ale predsa dostáva do záverečnej fázy. Pre katastrofálne zemetrasenie v Turecku boli aj zápasy, ktoré sa v tejto krajine mali hrať, samozrejme, odročené. Preto v aktuálnom období máme niekoľko nedohraných zápasov a nekompletnú tabuľku. Pre naše kluby a tunajšiu športovú verejnosť je najdôležitejšie, že Partizan a Crvena zvezda nemajú zmeškané zápasy, ale veru v úplne inom ovzduší a nálade čakajú na posledných osem duelov ligovej fázy.

Začnime s červeno-bielymi, ktorí po príchode Duška Ivanovića hrali veľmi dobre a dosiahli niekoľko skvelých výsledkov. V aktuálnom období je situácia však celkom iná – v Euroleague Crvena zvezda takmer nemá šancu na play-off a eventuálne by sa tam ocitla len v prípade, že do konca triumfuje vo všetkých pozostávajúcich zápasoch. Zvezda v tejto súťaži po novom roku zohrala desať zápasov a len trikrát triumfovala. Nemohli by sme to hodnotiť ako dobrý výkon ani keby to boli zápasy proti najlepším celkom z Euroleague, ale Zvezda prehrala proti mužstvám, ktoré v danej chvíli boli umiestnené nižšie na tabuľke. Forma je zlá a situáciu by nesmel zachraňovať ani nedávny triumf v národnom Pohári Radivoja Korća. Každá trofej je významná, ale triumf v pohárovej súťaži okrem prestížneho razu nič iné neprináša.

Crvena zvezda naposledy vo štvrtok prehrala v Mníchove proti Bayernu výsledkom 87 : 80. Bol to ešte jeden zápas, príznačný pre Belehradčanov v tejto sezóne. Počas väčšej časti hrali celkom dobre, dokonca takmer neustále mali náskok, a preto je nepochopiteľné, ako sa im päť minút pred koncom podarilo premrhať solídny deväťbodový náskok a duel uzavrieť negatívnou sériou 21 : 5 v prospech súpera. Konečne v Euroleague v drese červeno-bielych debutoval aj Argentínčan Campazzo, ale nič podstatnejšie sa nezmenilo, Zvezda zažila novú prehru a so skóre 11 – 15 je na trinástom mieste a, ako sme spomenuli, má len minimálnu šancu postúpiť do play-off. Niektoré z pozostávajúcich duelov sú veru proti silným celkom – najprv proti Anadolu Efes a Panathinaikosu, potom Barcelone, Baskonii a ďalším.

Partizan na správnej ceste

Z druhej strany Partizan sa po prehre v semifinále Pohára Radivoja Koraća práve proti Zvezde rýchlo zotavil a na európskej scéne výborne pokračuje. Vo štvrtok vo večernom termíne v Belehrade výsledkom 88 : 74 prekonal berlínsku Albu, dosiahol 14. triumf v elitnej súťaži a pokojne na šiestom mieste čaká na záverečné zápasy. Stretnutie s Albou nebolo ľahké, Nemci mali náskok počas prvého polčasu, ale v tomto dueli rozhodujúca bola tretia štvrtina. Po oddychu sa hráči Partizana vrátili na palubovku veľmi naladení a v tej vyhrali až 35 : 9, dosiahli náskok + 24, a potom už rutinovane dohrali. V novom roku v Euroleague Partizan zohral tiež desať zápasov a má celkom opačný výkon v porovnaní so Zvezdou: sedem triumfov a tri prehry. Potešujúca je celkom dobrá forma, zvlášť na európskej scéne, a preto si vedenie a hráči Partizana, rovnako ako aj fanúšikovia s právom nárokujú na play-off. Rozvrh do konca ligovej časti je však pre čierno-bielych veľmi náročný. V nadchádzajúcich kolách najprv zohrajú dva zápasy v Taliansku proti Virtusu a Milánu, potom bude nasledovať ťažké hosťovanie proti Efesu.

Pred záverečnými dvoma zápasmi sa čierno-bieli stretnú s troma asi najlepšími celkami v aktuálnej sezóne. V posledný marcový týždeň uvítajú Olympiakos, potom Barcelonu a naposledy aj Real Madrid. Pozitívne je to, že tieto zápasy Belehradčania zohrajú na domácej pôde, kým v posledných dvoch dueloch rivalmi im budú Monaco (za chotárom) a Panathinaikos (doma). Ligová časť Euroleague vrcholí v polovici apríla, potom koncom štvrtého mesiaca a v polovici mája prebiehať bude štvrťfinále, kým sa Final Four hrať bude od 19. do 21. mája v Litve, konkrétne v meste Kaunas.