Hovorí sa, že vlasy sú korunou krásy. Niektorí ľudia majú to šťastie, že sa o vlasy nemusia veľa starať a stále ich majú krásne. Iní zas, akokoľvek sa o svoju korunu krásy starajú, vlasy im jednoducho padajú. Vlasy prechádzajú tromi cyklami: rastom, prechodom a vypadávaním. To je dôvod, prečo v ktorýkoľvek deň vypadne asi 25 až 100 vlasov jednoducho v dôsledku prirodzeného procesu.

Vypadávanie vlasov sa však stáva problémom, keď vypadne viac vlasov, ako je toto číslo. Najprv však treba pochopiť, čo spôsobuje vypadávanie vlasov. Ak príčina nie je medicínska alebo genetická, je možné dodať vlasom silu, ktorú potrebujú na kontrolu vypadávania. A to sa môže dosiahnuť vyváženou stravou. Je tu niekoľko potravín, ktoré môžete zahrnúť do svojho jedálnička.

Vajcia

Vlasy, podobne ako nechty, sú v podstate proteínové vlákna. To znamená, že pre udržanie súčasných vlasov, a podporu rastu tých nových, potrebujeme jesť bielkoviny. Vajcia sú skvelým zdrojom bielkovín a biotínu, ktoré podporujú silu vlasov. Biotín je nevyhnutný na výrobu keratínu, ktorý je tiež druhom vlasového proteínu. To všetko činí vajcia perfektným doplnkom vášho jedálnička.

Losos

Najlepšou voľbou v boji proti vypadávaniu vlasov je morský proteín, ktorý obsahujú ryby a plody mora. Osobitne u lososa bol niekoľkokrát preukázaný pozitívny účinok na zdravie vlasov u žien, vďaka bohatému obsahu proteínov, omega 3 mastných kyselín a vitamínov.

Mrkva

Nie je určená len pre vaše oči, ale je tiež dokonalým zdrojom vitamínu A, ktorý vaše vlasy potrebujú. Je mimoriadne výživná pre vlasovú pokožku a dokáže udržať vaše vlasy hydratované od korienkov až po končeky.

Ovsené vločky

Sú skvelým zdrojom vlákniny a majú aj vysokú koncentráciu základných živín, ako je železo, zinok a omega-6 mastné kyseliny. Tieto sa často označujú ako polynenasýtené mastné kyseliny a sú nevyhnutné na udržanie zdravia vlasov ale aj pokožky.

Špenát

Je bohatý na vitamíny a živiny, ako je folát, železo, vitamín A a vitamín C, z ktorých všetky sú nevyhnutné pre rast vlasov. Je vynikajúcou potravinou, ak chcete zastaviť vypadávanie vlasov.

Avokádo

Podporuje rast vlasov a je vynikajúcim zdrojom vitamínu E. Stredne veľké avokádo tvorí asi 21 % dennej potreby tohto vitamínu. Je tiež skvelým zdrojom mastných kyselín, ktorých nedostatok súvisí s vypadávaním vlasov.

Kivi

Je bohatým zdrojom vitamínu C a môže pomôcť vášmu telu absorbovať železo efektívnejšie, čím podporuje rast vlasov a zabraňuje ich vypadávaniu. Pridajte do svojho jedálnička aj ostatné citrusové plody, aby ste pridali kúzlo vitamínu C. Vaše vlasy sa vám za to poďakujú.

