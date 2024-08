Vzhľadom na nepravdivé obvinenia uverejnené v niektorých médiách o malých investíciách v oblasti zavlažovania, Pokrajinská vláda informuje verejnosť, že do tejto oblasti, ktorá je mimoriadne dôležitá pre poľnohospodárstvo vo Vojvodine, najmä vzhľadom na veľké klimatické zmeny, sa neustále investujú finančné prostriedky.

V aktuálnom roku pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo vyčlenil 370 miliónov dinárov pre 294 poľnohospodárske gazdovstvá, ktoré vo svojej produkcii využívajú zavlažovacie systémy, alebo ich iba plánujú adaptovať. Podľa sekretariátu nové zavlažovacie systémy by mali pokryť ďalších 3 000 hektárov pôdy. Od roku 2016 do dnešného dňa bolo vďaka tejto výzve investované do zavlažovacích systémov, ktoré pokrývajú 50-tisíc hektárov.

Obnovenie hydrosystémov

Spoločnosť Vode Vojvodine na tento rok na údržbu regionálnych hydrosystémov počíta s investíciami vo výške 138 miliónov dinárov. V minulom roku táto spoločnosť spustila veľký projekt prebudovania odvodňovacích kanálov vo Vojvodine na dvojúčelovú funkciu. To znamená, že všade tam, kde to bude možné, bude obnovená kanálová sieť, ktorá sa v minulosti využívala na odvodňovanie, a v letných mesiacoch sa využívala na zavlažovanie. Práce zahŕňajú rekonštrukciu 33 systémov, ktoré po vybudovaní umožnia zavlažovanie ďalších 36 000 hektárov poľnohospodárskej pôdy. Spoločnosť Vode Vojvodine vyčlenila na tieto práce 2,2 miliardy dinárov.

