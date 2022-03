Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 28. 2. do 4. 3. došlo k ďalšiemu zdražovaniu, predovšetkým kukurice, pšenice a dusíkatých hnojív. Vzhľadom na to, že jediným prístavom na Čiernom mori, ktorý je v súčasnosti k dispozícii na nakladanie kukurice a pšenice, je Konstanca, tento nárast cien nie je prekvapujúci.

Kukurica

V uplynulom týždni sa cena kukurice pohybovala v cenovom rozpätí od 29,50 do 33,50 din./kg bez DPH (s vlhkosťou do 14,5 %), v parite FCA, s jasným stúpajúcim cenovým trendom. Pri porovnaní s predchádzajúcim obdobím nárast ceny bol 13,56 %. Po kukurici bol veľký dopyt, čo ukazuje aj skutočnosť, že v rovnakom období sa obchodovalo aj s kukuricou s vlhkosťou zrna od 15 do 16 %, ktorá sa predávala v cenovom rozpätí od 28,40 do 33,00 din./kg bez DPH, pri parite FCA (voľne naložené). Akékoľvek prognózy o ďalšom pohybe ceny kukurice sú úplne irelevantné vzhľadom na to, že v tejto chvíli výlučne závisia od ďalšieho vývoja na Ukrajine. Priemerná cena bola 32,18 din./kg bez DPH, čo je oproti minulému týždňu nárast o 13,31 %.

Pšenica

Podobná situácia bola aj na trhu so pšenicou. Uzavreté ceny sa pohybovali od 31,50 do 35,00 din./kg bez DPH, v parite FCA s jasným týždenným stúpajúcim trendom. Dôvody takýchto udalostí na trhu so pšenicou sú úplne v súlade s udalosťami na trhu s kukuricou (vojna na Ukrajine). V týchto dňoch sa zverejňujú údaje o percentuálnom zastúpení ruskej a ukrajinskej pšenice na celkovej svetovej produkcii. Vzhľadom na to, že toto percento je nad 25 %, ešte sa len uvidí, ako bude svetový obchod vyzerať v nasledujúcom období. Priemerná cena pšenice na novosadskej burze bola v uvedenom období 33,95 din./kg bez DPH, čo je o 9,51 % viac ako v predchádzajúcom období.

Sója

Situácia na trhu so sójou v Srbsku je úplne opačná ako na trhu s kukuricou a pšenicou. V uplynulom týždni bola uzatvorená len jedna kúpno-predajná zmluva za cenu 76,00 din./kg bez DPH, v parite CPT. Je zaujímavé poukázať na skutočnosť, že cena sóje na burze v Chicagu väčšinou rástla na dennej úrovni.

Dusíkaté hnojivo

Vzhľadom na to, že výroba hnojív závisí od ceny energie, nie je prekvapujúce, že v uvedenom období sa cena za močovinu pohybovala od 790,00 do 865,00 €/t a za KAN od 630,00 do 700,00 €/t.