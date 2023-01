V hložianskom Dome kultúry sa dnes darovala krv. Ide o prvú akciu darovania krvi v Báčskopetrovskej obci tohto roku.

Akcie sa zúčastnilo spolu 18 darcov, z čoho boli 3 ženy a jeden nový darca. V roku 2022 v Báčskopetrovskej obci bolo realizovaných 18 akcií dobrovoľného darcovstva krvi, z čoho 6 v Báčskom Petrovci a po 4 v Hložanoch, Maglići a Kulpíne. Na obecnej úrovni bolo darovaných 280 jednotiek krvi, z čoho bolo 69 žien a 12 nových darcov.

O začiatku roka v Obecnej organizácii Červeného kríža pre náš portál hovorila Mariana Valtnerová:

„V januári sa v Červenom kríži urobí rekapitulácia roku 2022. Začali sme s pravidelnými akciami dobrovoľného darcovstva krvi. Dnes sme začali v Hložanach, budeme pokračovať s Báčskym Petrovcom 21. februára, a potom v Maglići a Kulpíne 7. marca. Pravidelne v utorok a piatok ľudia môžu do našich miestností v Báčskom Petrovci priniesť oblečenie a tiež komu je to potrebné, môže si prísť zobrať určité oblečenie. Rok 2022 hodnotíme celkom kladne. Zadržali sme si starých darcov krvi, čiže Obecná organizácia Červeného kríža si splnila to očakávanie, ale vždy je žiaduce, aby sme prilákali čoraz väčší počet nových darcov. Nám nejde o to, aby sme prilákali mladých ľudí darovať krv, ale aby sa stali pravidelnými darcami krvi. Budeme pracovať na tom, aby sme pravidelne motivovali.“

Počet darcov v každom prípade nie je postačujúci, keď sa to porovná s minulosťou. Jedným z dôvodov je zamestnanie, keďže mnohí zamestnaní nemôžu vyjsť z práce, aby darovali krv. V niektorých prípadoch sa stáva, že zamestnávateľ dokonca ani nepúšťa zamestnancov darovať krv.