V Novom Sade boli dnes prezentované projekty troch nových mostov v meste. Prezentácie sa zúčastnili minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić, predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović, primátor Nového Sadu Milan Ðurić a riaditeľ spoločnosti Koridori Srbije Aleksandar Antić.

„Verejnosť musí podporiť výstavbu troch nových mostov, pretože ide o projekty pre budúcnosť Nového Sadu, pre budúcnosť našich detí, pre zníženie dopravných zápch, pre zdravší a oveľa kvalitnejší život v Novom Sade – meste, ktoré sa veľmi rýchlo rozvíja a rastie. Buďme hrdí na to, že sme generáciou ľudí, ktorí realizujú tento veľký a významný počin, jedinečný v Európe. Neverím, že v tejto chvíli existuje európske mesto, kde sa stavajú tri mosty,“ povedal predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović.

Ide o most v predĺžení Bulváru Európy do Sriemskej Kamenice, ktorý bude rovnako ako druhý most – z Petrovaradínu do Kovilju – súčasťou Fruškohorského koridoru. Tretím bude most pre peších a cyklistov, ktorý bude vybudovaný na pilieroch bývalého mosta Františka Jozefa. Dôležitou správou je, že nákladná doprava cez most v predĺžení Bulváru Európy nebude.

Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesić uviedol, že celková hodnota investície na tieto tri projekty je 360 ​​miliónov eur.

„Je to veľký moment pre Nový Sad, vzhľadom na to, že ide o projekty, ktoré zabezpečia lepšiu plynulosť dopravy. Spolu s výstavbou mostov získa Nový Sad skutočnú zelenú oázu – územie, ktoré bude upravené podľa pravidiel odborníkov,“ povedal Vesić a pripomenul, že Belehrad má momentálne päť mostov. Minister oznámil, že na stavbách budú osadené zábrany na ochranu pred hlukom.

Novosadský primátor Milan Ðurić poznamenal, že ide o významný deň nielen pre Nový Sad, ale aj pre Vojvodinu a celé Srbsko.

„Smernice hovoria, že výstavba mosta nepoškodzuje prirodzenú vegetáciu a budeme konať podľa smerníc, aby sme zvýšili zelený fond, ktorý sa v súčasnosti na Šodroši nachádza,“ povedal primátor Đurić, ktorý poďakoval prezidentovi republiky Aleksandrovi Vučićovi, vláde Srbska a predsedovi Mirovićovi za podporu realizovať tieto projekty.