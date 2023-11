Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa stretol s veľvyslancom Ruska Aleksandrom Bocan-Harčenkom, oboznámil ho s nedávnymi rozhovormi, ktoré sa viedli v Bruseli a v súvislosti s tým aj s ťažkou situáciou na Kosove a Metóchii.

Pri tejto príležitosti zdôraznil, že prvoradým cieľom Srbska aj naďalej zostane zachovanie mieru a stability, napriek tomu, že prištinská vláda pokračuje s každodenným prenasledovaním srbského národa, najmä v severnej časti Kosova a Metóchie.

Ministerstvo štátnej správy a miestnej samosprávy pripomína, že je na portáli eUprava dostupná služba Žiadosť o zápis/zmenu údajov do Jednotného zoznamu voličov. Občania tak môžu nahliadnuť do údajov, ktoré sú o nich uvedené v zozname voličov, podať žiadosť o ich zápis, alebo zmenu.

Minister financií Republiky Srbsko Siniša Mali oznámil, že sa začalo vyplácanie októbrových penzijných dôchodkov, ktoré sú o 5,5 percenta vyššie než septembrové. Mali tiež pripomenul, že okrem navýšenia penzií dôchodcovia v Srbsku 30. novembra dostanú aj dodatočnú finančnú podporu vo výške 20-tisíc dinárov, čím sa vláda Srbska snaží pozdvihnúť životnú úroveň najstarších občanov Srbska.

V rámci Veľtrhu ekológie, ktorý na Novosadskom veľtrhu prebiehal dodnes, na stánku Mestskej správy pre ochranu životného prostredia udelili bicykle a školské tašky najlepším 56 žiakom novosadských základných a stredných škôl.

Primátor Nového Sadu Milan Đurić sa zúčastnil na ukončení podujatia Slnečná jeseň života v Gerontologickom stredisku Nový Sad. Pre najstarších obyvateľov v Obci Nový Sad toto podujatie už tradične, od roku 1979, organizuje Gerontologické stredisko v Novom Sade pod záštitou Mesta Nový Sad.

Po dvoch dňoch pauzy včera večer pokračovala 53. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Milovníkom Tálie a porotám sa predstavil súbor SD VHV, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova s predstavením Miloša Nikolića Kováči a v réžii Alexandra Baka.

V plnej sále Oddelenia pre dospelých staropazovskej Ľudovej knižnice Dositeja Obradovića sa včera večer uskutočnil ďalší literárny večierok, na ktorom boli predstavené nové knihy Mileny Severovićovej zo Starej Pazovy. V programe sa zúčastnila Marija Vučkovićová, úradujúca riaditeľka knižnice.

Do Knižnice Štefana Homolu pribudli nové knihy za podpory Úradu vlády Slovenskej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je to realizácia projektu v hodnote 800 eur a do fondu pribudlo 90 nových kníh. Knihy sú prevažne v slovenčine, ale aj v angličtine.

Prvé novembrové číslo týždenníka Hlas ľudu je pripravené pre čitateľov. Na titulnej strane sú účastníci Festivalu slovenských ľudových piesní Rozspievané klenoty v Kovačici. Prílohou čísla sú Obzory.

V úvodnej rubrike Týždeň sa píše, že voľby budú 17. decembra a v pokračovaní je rad zaujímavých tém.

Na poslednej strane novín je fotografia futbalistov MOMS Stará Pazova.

Meteorológovia na zajtra v prevažnej časti Srbska hlásia daždivé, ale nadpriemerne teplé počasie na toto obdobie. Najnižšia denná teplota bude 13 stupňov Celzia a najvyššia 23. Fúkať bude silný juhozápadný vietor a najsilnejšie nárazy sa očakávajú na juhu Banátu.