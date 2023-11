V súvise so Správou Európskej komisie prezident Srbska Aleksandar Vučić povedal, že je dobre vidieť pokrok v 31 kapitolách z 34 kapitol a že je dôležité, aby Srbsko napredovalo na európskej ceste, no zároveň si zachovalo svoje národné záujmy. „Sú tam aj prekážky, ťažkosti, väčšinou súvisia s Kosovom a Metóchiou. Nemali by sme tu očakávať žiadne revolučné zmeny, dôležité je, aby sme napredovali európskou cestou a zároveň si zachovali naše

štátne a národné záujmy.“

Šéf delegácie EÚ v Srbsku Emanuele Giaufret odovzdal včera predsedníčke vlády Ane Brnabićovej Správu Európskej komisie o Srbsku. Premiérka ocenila, že EK uznala jasný pokrok Srbska vo všetkých kľúčových oblastiach a že v žiadnej oblasti nedošlo k oneskoreniu v reformách. Podľa jej slov ekonomika má lepšie hodnotenie ako minulý rok a verejné investície zostali na vysokej úrovni.

Srbsko podá kandidatúru do Výkonnej rady UNESCO, povedal dnes minister zahraničných vecí Ivica Dačić. Počas svojho prejavu na 42. zasadnutí Generálnej konferencie tejto organizácie v Paríži zdôraznil, že v tomto zámere očakáva podporu ostatných členov UNESCO a dodal, že Srbsko túto dôveru aj ospravedlní. Poukázal aj na ohrozené kultúrne dedičstvo na Kosove a Metóchii, ktoré je pod ochranou UNESCO.

Stavebné práce na výstavbe novej budovy Študentského kultúrneho strediska v Novom Sade boli ukončené pred dohodnutým termínom. Zdôraznil to predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović, ktorý si pozrel novú budovu, ktorej výstavbu plne financovala Pokrajinská vláda sumou 764,4 milióna dinárov. V najbližších dňoch bude úprava chodníkov, do konca novembra sa skončia vybavovacie práce a v januári budova dostane užívacie povolenie.

Staropazovský dom zdravia včera navštívila pomocníčka pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo Snežana Bojanićová. Tohto roku sa z pokrajiny do tejto ustanovizne dostalo 20 miliónov dinárov na kúpu mamografického prístroja, prístrojov pre oftalmologickú službu a v objednávke sú aj dve gynekologické kreslá a dva sterilizátory.

Pri príležitosti pripomenutia si 9. novembra – Dňa oslobodenia Nového Sadu v prvej svetovej vojne primátor Nového Sadu Milan Đurić a predsedníčka Zhromaždenia mesta Nový Sad Jelena Marinkovićová Radomirovićová položili vence k Pamätnému krížu padlým vojakom z rokov 1912 – 1918.

V kovačickej Galérii insitného umenia v piatok 10. novembra o 17. hodine bude prezentácia druhého vydania knihy Padinské studne – Mletá voda autora Pavla Povolného Juhása. V rámci podujatia bude tiež otvorená výstava obrazov tohto insitného maliara z Padiny.

V Kovačici od 8. do 18. novembra prebiehajú Divadelné dni Tomáša Hriešika-Máška. Zajtra bude na repertoári predstavenie Kováči, v nedeľu predstavenie Kamenný chodníček a v sobotu 18. novembra bude kovačická premiéra hry Mamona duše.

Na ceste k čitateľom je najnovšie číslo týždenníka Hlas ľudu. Na titulnej strane je záber z programu jubilujúceho KOS Jednota z Hložian. Medziiným sa píše aj o pietnom zasadnutí pokrajinského Zhromaždenia, o oslave storočnice Loveckého spolku Lesík Petrovec, 15. ročníku súťaže Kovačická mozaika a prílohou čísla sú Poľnohospodárske rozhľady.

Zajtra bude prevažne až úplne zamračené počasie. Dážď sa očakáva v druhej časti dňa. Fúkať bude mierny až silný vietor na juhu Banátu. Ranná teplota bude od 4 do 6 stupňov Celzia, zatiaľ čo sa denná bude pohybovať od 11 do 13 stupňov Celzia.