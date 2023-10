V Belehrade dnes slávnostne otvorili železničnú stanicu Beograd centar, kde sa zúčastnil aj prezident Srbska Aleksandar Vučić. Otvorenie sa konalo v Deň oslobodenia Belehradu v druhej svetovej vojne. Výstavba novej budovy železničnej stanice na Prokope sa začala v auguste roku 2022. Budova má celkovú plochu 6 250 m2, 100 parkovacích miest na hornej úrovni komplexu, 12 pohyblivých schodov, 10 výťahov a 13 obchodných prevádzok.

Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa zajtra stretne s predstaviteľmi tzv. Veľkej päťky. Rokovať bude s osobitným predstaviteľom Európskej únie pre dialóg medzi Belehradom a Prištinou Miroslavom Lajčákom, osobitným vyslancom USA pre západný Balkán, poradcami prezidenta Francúzskej republiky pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a kancelárom Spolkovej republiky Nemecko a diplomatickým poradcom predsedu vlády Talianskej republiky.

V Belehrade včera pobudli predstavitelia Misie OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, ktorí sa stretli s premiérkou Anou Brnabićovou. Brnabićová pri tej príležitosti podčiarkla, že je vláda Srbska odhodlaná zlepšiť volebný proces a že všetci členovia vlády, ako aj štátne inštitúcie, budú členom misie neustále k dispozícii. Predstavitelia misie zdôraznili, že vysoko oceňujú pozornosť, ktorú vláda venuje ich správam a odporúčaniam.

Ministerka poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Jelena Tanaskovićová sa dnes zúčastnila otvorenia Poľnohospodárskeho veľtrhu a potravinárskeho priemyslu v Budapešti. Tanaskovićová zdôraznila, že export poľnohospodárskych produktov do Maďarska rastie. Podľa dohody s ministrom poľnohospodárstva Maďarska Istvánom Nagyom veľtrhu sa zúčastňujú aj srbskí výrobcovia malín, ako aj včelári, výrobcovia organických produktov, pálenky a vína.

Ministerstvo vnútorného a zahraničného obchodu vlády Srbska zverejnilo nové maximálne ceny palív, ktoré budú platné do 27. októbra. Najvyššia cena eurodieselu môže byť 214 dinárov a cena europrémia BMB 95 182 dinárov za liter.

V 150 zdravotníckych strediskách po celom Srbsku tento víkend budú preventívne vyšetrenia štítnej žľazy. Najčastejšími poruchami sú poruchy funkcie štítnej žľazy – znížená alebo zrýchlená funkcia štítnej žľazy, čo spôsobuje výrazné komplikácie. Edita Stokićová, riaditeľka Klinického strediska Vojvodiny, oceňuje, že príznaky ochorenia štítnej žľazy sa môžu objavovať postupne a nemusia byť také výrazné.

Z Národného úradu pre zamestnávanie pripomínajú, že zainteresovaní zamestnávatelia môžu svoje voľné pracovné miesta ponúknuť do 31. októbra, do kedy prebieha prvá fáza programu Môj prvý plat. Ďalšia fáza je určená nezamestnaným, ktorí sa do programu budú môcť prihlásiť od 6. do 24. novembra na webovej stránke Môj prvý plat.

Tretia fáza sa bude týkať výberu kandidátov a štvrtá podpísania zmluvy.

Dnes sa v Báčskom Petrovci začalo odborné školenie v oblasti folklóru, ktoré po druhýkrát organizuje Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine. Pokračovať bude aj zajtra a prednášať budú eminentné odborníčky v oblasti folklóru a ľudovej piesne zo Slovenskej republiky.

V rámci cyklu koncertov vážnej hudby dnes večer o 20.00 hodine v slovenskom evanjelickom kostole v Starej Pazove vystúpi kvarteto kontrabasistov Bassonegro, ktoré pôsobí od roku 2007.

Spolok žien Slovenka z Hložian zajtra o 16. hodine usporiada prezentáciu ich novej kuchárky zemiakových jedál a zároveň aj podujatie tradičných jedál s názvom Zemiakové hody.