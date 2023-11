Do našej krajiny na dvojdňovú návštevu prišiel prezident Cyperskej republiky Nikos Christodoulides.

S ním sa stretol prezident Aleksandar Vučić a po stretnutí nasledovalo spoločné vyhlásenie pre médiá.

Na zajtra je naplánované zasadnutie Rady pre spoluprácu Republiky Srbsko a Cyperskej republiky a podpísané budú aj početné memorandá o porozumení.

Ministerstvo zahraničných vecí Srbska doručilo Veľvyslanectvu Albánskej republiky v Belehrade protestnú nótu, v ktorej odsúdilo neprijateľný čin pálenia štátnej vlajky Srbska na centrálnom námestí Skenderbeg v Tirane.

V Ministerstve financií dnes prebiehalo podpisovanie zmlúv so spoločnosťami, ktoré sa zapojili do projektu študentská karta, ktorý ponúka študentom štátnych a súkromných univerzít, akadémií a vysokých škôl v Srbsku početné zľavy a výhody pri platbe. Karty budú platné od 1. decembra. Do projektu sa doteraz zapojilo 24 firiem a žiadosť o vydanie študentskej karty zatiaľ podalo vyše 55-tisíc študentov.

Premiérka Ana Brnabićová sa včera stretla s poľnohospodármi, ktorí v posledných dňoch zablokovali cesty na území Vojvodiny. Brnabićová a poľnohospodári prešli všetkými otvorenými otázkami a predložili spoločné konštruktívne návrhy. Dohodli sa, aby sa cez víkend zase stretli, keď predstavitelia poľnohospodárov predložia predsedníčke vlády odpovede na navrhované riešenia. Stretnutia sa zúčastnila aj ministerka poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Jelena Tanaskovićová.

V nedeľu 26. novembra Bieloblatčania, tamojší Slováci v čele s vedením MOMS Biele Blato, oslávia svoje okrúhle narodeniny – 140 rokov od príchodu Slovákov do Bieleho Blata. Pri tejto príležitosti otvoria Slovenský matičný dom.

V Bussiness klube v Selenči sa dnes konala medzinárodná konferencia pomenovaná Kultúrna krajina Báča – šanca pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu. Zúčastnili sa jej predstavitelia APV, miestnej samosprávy, odborníci z oblasti histórie, cestovného ruchu, archeológie či ekologickej výroby. Cieľom konferencie bolo predstaviť bohatý kultúrno-historický a prírodný potenciál uvedenej kultúrnej krajiny, ktorý aktuálne kandiduje o zapísanie sa do Svetového dedičstva UNESCO.

Z iniciatívy profesora, pedagóga a hudobníka Dr. Juraja Súdiho a podľa vzoru Detského festivalu slovenských ľudových piesní Selenčské sláviky v Báči prebiehal 1. detský spevácky festival Naši slavuji (Naše sláviky).

Na festivale odznelo 22 ľudových, pôvodných, staromestských piesní, a to vo viacerých jazykoch.

Festival spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem odznie 3. decembra v staropazovskej divadelnej sále. Na festivale sa zúčastní 18 spevákov v dvoch vekových kategóriách a sprevádzať ich bude 10-členný slovenský ľudový orchester.

V Kultúrnom centre Chalupka v kovačickom kultúrnom dome do konca novembra prebieha prvá samostatná výstava obrazov Emy Dišpiterovej.Na aktuálnej výstave v Kovačici si možno pozrieť asi 40 jej obrazov namaľovaných akrylovými a olejovými farbami diela vytvorené technikou pyrografie.

Zajtra bude v našej krajine výrazne chladnejšie, no bez dažďa. Najnižšia ranná teplota bude -1 a najvyššia denná 7 stupňov.